A Marsala si celebra la 46ª Giornata per la Vita: le iniziative

La Chiesa in Italia celebra la 46ª Giornata per la Vita, che quest’anno avrà come tema “La forza della vita”. Nel messaggio dei Vescovi si esprime preoccupazione per tutte le situazioni in cui la vita è offesa, dalle guerre ai femminicidi. Alla vigilia di questa Giornata, oggi, alle ore 19, sarà celebrata da don Marco Renda una veglia di preghiera nella Chiesa Madre di Marsala per chiedere a Dio “la forza della vita” nelle situazioni in cui essa sembra venir meno e per sensibilizzare su questi temi. Inoltre oggi e domani il Movimento per la Vita di Marsala con i suoi volontari distribuirà le primule presso le chiese del territorio.

“La nostra associazione – spiegano i promotori – accompagna le mamme in gravidanza fino alla nascita dei piccoli affinché la vita fin dal suo concepimento venga protetta, custodita e amata. Il diritto alla vita è fondamento di ogni altro diritto umano e va difeso”.