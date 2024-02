Al Cinema Golden di Marsala da oggi doppia programmazione. Alle ore 16.45 e 18.15 si terrà il film “Tutti tranne te”. Bea è una ragazza che crede nell’amore, Ben un palestrato fieramente donnaiolo. Si incontrano per caso, passano una notte memorabile, poi le loro strade si dividono, per rincrociarsi anni dopo al matrimonio della sorella di Bea in Australia. Alle ore 20 e 22.30 ancora in proiezione il film “Povere Creature!” con Emma Stone, Daniel Defoe e Mark Ruffalo.