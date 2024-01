Ci mancava un guasto causato dalla fibra come ennesimo disservizio nel Comune di Trapani. Nella giornata di ieri, sono stati eseguiti lavori per la fibra ottica dall’Enel in via Erice-Mazara, causando però la rottura della condotta idrica. Al fine di non disperdere acqua lungo la strada, si è reso necessario chiudere la condotta di Bresciana ed i lavori di ripristino sono già cominciati.