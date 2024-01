Metro Plus a Mazara: la comunità risponde con progetti ed interventi

È stato molto partecipato l’incontro che si è svolto ieri al Civic Center di Mazara del Vallo nell’ambito del progetto “Co-progettiamo il futuro: infrastrutture e reti per una Mazara inclusiva” avviato dalComune di Mazara del Vallo, in qualità di beneficiario di 8 milioni di euro dalle risorse del “Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027.

Cittadini, rappresentanti di associazioni locali, di enti, istituzioni, imprese, istituti religiosi e interculturali, professionisti, operatori del terzo settore, ecc. hanno accolto con entusiasmo l’invito alla co-progettazione, fornendo un contributo fattivo al programma di interventi su tre specifiche tematiche, che riflettono le linee di azione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027: promuovere l’occupabilità; garantire servizi sociali inclusivi e di qualità; riqualificare spazi e beni pubblici.

Dai tavoli tematici sono emersi numerosi, interessanti, spunti e proposte sul miglioramento della città, del welfare, sulla rigenerazione urbana, su spazi e servizi culturali, sulla creazione di nuove opportunità lavorative, per immaginare il futuro della città. Un’occasione di confronto fra realtà che, in alcuni casi – pur vivendo nello stesso territorio – non si conoscevano, e che proseguirà nei prossimi incontri attraverso la realizzazione di tavoli tecnici di progettazione.

Alla fine del percorso concertativo, sarà compito dell’Amministrazione comunale insieme alla società STEP – Strategic Team of Planning, incaricata del servizio di co-governance e supporto all’attuazione della strategia, trasformare le numerose idee e proposte pervenute dalla comunità in una progettualità concreta e sostenibile da presentare all’Autorità di gestione.

Si può continuare a contribuire al percorso di progettazione compilando una scheda di rilevazione disponibile al link https://form.jotform.com/240152410154036 dove poter proporre – entro il 15 di febbraio 2024 – iniziative che possano essere possibili destinatarie degli investimenti.

Co-progettiamo il futuro: infrastrutture e reti per una Mazara inclusiva è un progetto di partecipazione attiva e coinvolgimento della comunità locale promosso dal Comune di Mazara del Vallo, per l’elaborazione di una strategia di investimenti coerente con il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Obiettivo generale del Programma di interventi è quello di promuovere l’Inclusione e l’innovazione sociale mediante la valorizzazione turistico culturale del centro storico di Mazara del Vallo. Fra le linee di azione: la realizzazione di beni e servizi per promuovere l’occupabilità nei settori turistico culturale e delle produzioni locali; l’implementazione di servizi sociali inclusivi e di qualità; la riqualificazione di spazi e beni pubblici per supportare l’inclusione e l’innovazione sociale.