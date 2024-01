Mensa scolastica, a Trapani un incontro Comune-scuole per trovare una soluzione

Oggi alle ore 16.30, a Palazzo D’Ali, si terrà un incontro tra l’Amministrazione comunale di Trapani e i dirigenti scolastici e la commissione comunale mensa per discutere e risolvere per una buona volta del servizio.

Convocato dal sindaco Tranchida per accelerare l’avvio della gestione diretta del servizio tra le scuole, le famiglie e le ditte private interessate che non è più intermediato dal comune con appalti e pastoie burocratiche che ne hanno rallentato i tempi poiché condizionati dalle rigide regole degli strumenti contabili, spesso con alti costi per moltissime famiglie. Il aindaco Giacomo Tranchida quindi ha indetto l’incontro anche per i comitati genitori della mensa scolastica delle diverse scuole che ne hanno fatto richiesta e/o comunque interessati anche al fine di acquisirne il parere e/o i loro intendimenti.