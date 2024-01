Co-progettazione per 8 milioni di euro: a Mazara prosegue il “Programma Nazionale Metro Plus”

Prosegue il percorso di co-progettazione avviato dal Comune di Mazara del Vallo, in qualità di beneficiario delle risorse del “PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027”. L’obiettivo è quello di individuare, insieme alla comunità locale, progetti e azioni in grado di promuovere l’inclusione e l’innovazione sociale mediante la valorizzazione turistico culturale del centro storico di Mazara del Vallo.

Martedì 30 gennaio 2024 a partire dalle 15.00 al Civic Center (Corso Vittorio Veneto, 201 – Mazara del Vallo), si terrà un Open Space Technology, un particolare evento partecipativo che darà la possibilità ai presenti di esprimersi direttamente su specifiche tematiche, in maniera propositiva e fattiva attraverso il supporto di esperti facilitatori.

L’incontro verterà sui seguenti argomenti: “promuovere l’occupabilità”; “garantire servizi sociali inclusivi e di qualità”; “riqualificare spazi e beni pubblici”.

Per partecipare occorre dare conferma tramite mail a: coprogettiamomazara@gmail.com; tel / whatsapp – 353 3590606

Co-progettiamo il futuro: infrastrutture e reti per una Mazara inclusiva è un progetto di partecipazione attiva e coinvolgimento della comunità locale promosso dal Comune di Mazara del Vallo, per l’elaborazione di una strategia di investimenti coerente con il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Obiettivo generale del Programma di interventi è quello di promuovere l’Inclusione e l’innovazione sociale mediante la valorizzazione turistico culturale del centro storico di Mazara del Vallo. Fra le linee di azione: la realizzazione di beni e servizi per promuovere l’occupabilità nei settori turistico culturale e delle produzioni locali; l’implementazione di servizi sociali inclusivi e di qualità; la riqualificazione di spazi e beni pubblici per supportare l’inclusione e l’innovazione sociale.