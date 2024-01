Il Servizio idrico integrato del Comune di Marsala rende noto che l’Acquedotto di Cardilla nella giornata di lunedì prossimo, 29 gennaio – dalle ore 9 alle ore 17 – non sarà alimentato da energia elettrica per lavori che saranno effettuati sulla rete. Pertanto, momentanei disagi potranno verificarsi – per quella giornata – nel versante nord del territorio comunale.