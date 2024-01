Termina in pareggio la gara tra Mazara e Folgore Castelvetrano

Secondo pareggio consecutivo per il Mazara di mister Marino che con la Folgore Castelvetrano impatta per 1-1. Al Nino Vaccara, succede tutto nella ripresa: gialloblù avanti con un rigore di Alassia, ma poco dopo arriva il pari di Fofana. Di seguito la cronaca del match e il tabellino:

Primo tempo: Dopo un’iniziale fase di studio, la prima occasione è per Fofana, il cui destro è bloccato a terra da Venè. Al 13’, Fofana salta solo sugli sviluppi di una punizione, ma non inquadra la porta. Dall’altro lato la reazione canarina, Ndiaye scappa a destra e mette in mezzo, ma Alassia non arriva sulla sfera. Poco dopo, tentativo di Pongo con il destro, palla di poco alta. Prima della mezz’ora, buona occasione per i rossoneri: Peterson perde un pallone velenoso e favorisce la ripartenza ospite, Toure entra in area ma manda alto. Poco dopo la risposta mazarese con Pongo che da destra mette in mezzo per Martel Espino, anticipato da un difensore avversario. Il Mazara va vicinissimo al vantaggio al 33’: Ndiaye imbuca per Alassia che si presenta solo davanti a Pizzolato, bravo a opporsi con il corpo e respingere. Cinque minuti dopo, Alassia lancia in profondità Ndiaye che però in area controlla male. Dopo un minuto di recupero, si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo: Nella ripresa, buona partenza degli ospiti, ma la prima occasione pericolosa è per il Mazara: Pongo serve Foglia al limite che però manca l’impatto col pallone da buona posizione. Dall’altra parte, tentativo col mancino di Santangelo che finisce sul fondo, poi Fofana si esibisce in una rovesciata che viene respinta. Al 58’ il Mazara passa: Alassia scappa sulla sinistra e prova a mettere in mezzo, il pallone viene colpito con un braccio largo da Cinquemani e l’arbitro concede il penalty: sul dischetto va lo stesso Alassia che spiazza Pizzolato e fa 1-0. A questo punto cresce l’intensità degli ospiti e calano i padroni di casa che rischiano su diversi calci piazzati dal limite e subiscono la rimonta al 72’: rimpallo al limite dell’area e la palla finisce a Fofana che la piazza sotto l’incrocio e fa 1-1. A questo punto la sfida si innervosisce, con diverse ammonizioni da una parte e dall’altra. Il Mazara si affaccia timidamente in avanti, ma l’unica occasione da segnalare è di marca rossonera, con un tentativo di Fofana che viene bloccato da Venè. Dopo 9’ di recupero, arriva il triplice fischio.

Il tabellino di gara:

Mazara: Venè, Sfar, (95’ Novara) Gomes, Peterson (33’ Foglia), Risoleo, Ciancimino, Alassia (85’ Kabalo), Diaby (85’ Alcacer), Ndiaye (46’ Gomes Nobre), Martel Espino, Pongo. A disp.: Giacalone, Bojang, Koffi, M. Pizzolato. All. Marino.

Folgore: Gior. Pizzolato, Chieffo, Ala (63’ Traore), Maniscalco, Cinquemani, Achour, Spanò (77’ Lupo), Toure, Santangelo (63’ Giuffrida), Lovisi (46’ Gancitano), Fofana. A dis.: Ignoto, La Francesca, Sanci, Fumuso, Gioe. Pizzolato. All. Colombo.

Arbitro: Giovanni D’Avola della sezione di Caltanissetta

Assistenti: Gaspare Piranio (Palermo) e Luca Iannazzo (Palermo)

Marcatori: 58’ rig. Alassia, 72’ Fofana.

Note: Ammoniti: Lovisi (F), Alassia (M), Gomes (M), Achour (F), Cinquemani (F), Pongo (M), Maniscalco (F). Recupero: pt 1’, st 9’.