Emergenza idrica a Trapani, l’acqua arriva in centro ma ancora disagi

Nuovo aggiornamento sull’emergenza idrica nel territorio della Città di Trapani. Dal Comune fanno sapere che, nonostante Siciliacque abbia riaperto i flussi nel tardo pomeriggio di ieri, pur non raggiungendo i livelli di sfioro che implicano una migliore pressione nel sistema, il Comune è riuscito ad erogare questa mattina il centro storico, anche se permangono zone non ancora servite.

Si continua a lavorare sulla condotta di Bresciana che continua ad essere in pressione nel fornire le vasche di San Giovannello. Nell’intento di anticipare a domani la distribuzione a Trapani Nuova si provvederà ad effettuare tutte le azioni necessarie in modo da arrecare minori disagi agli utenti.