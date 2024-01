Blackout a Marsala, l’assessore Gerardi: “Colpa dei cavi troppo vecchi”

Ormai da mesi e da settimane è sotto gli occhi di tutti che la Città di Marsala pian piano si sta spegnendo in più zone. L’illuminazione pubblica è carente a Strasatti, a Ciancio, in via Salemi, Amabilina, Sappusi, nelle vie del centro storico, in zona Mergellina, in via San Giovanni Bosco e via Diaz, a via Pupo come in via Trapani, contrada San Leonardo e Ettore Infersa.

Non c’è zona che non si trovi al buio, con i cittadini che spesso devono usare le torce dei cellulari per camminare in strada o sul marciapiede. Man mano l’assenza di illuminazione cittadina si sta trasformando in un vero e proprio blackout. Siamo andati però ad indagare sul problema cercando anche di capire come si potrà risolvere visto che fino a marzo farà buio prima per via dell’ora solare.

Ivan Gerardi

A spiegarci quello che sta accadendo è l’assessore al ramo, Ivan Gerardi. “A Marsala ci sono circa 17mila corpi illuminanti e 400 quadri elettrici. Al momento sono stati cambiati circa 11mila lampade e 250 quadri elettrici – ci spiega l’assessore della Giunta Grillo -. Ciò con un progetto di efficientamento energetico approvato dalla precedente Amministrazione comunale che però presentava delle criticità, ovvero prevedeva la sostituzione di corpi e quadri ma non dei cavi che sono molto vetusti, hanno circa 30 anni. Per via della pioggia e della forte umidità si verifica spesso una dispersione dai cavi che porta al blackout”.

Gerardi quindi sostiene che c’è stata una carenza progettuale non imputabile a quest’Amministrazione comunale ma alla precedente: “Anzi, l’Ente guidato da Massimo Grillo ha varato un progetto di 400mila euro per sostituire le linee con cavi nuovi. Tra qualche settimana appalteremo interventi ordinari per far fronte a tutte le emergenze; ho dato direttiva a tutti i dipendenti degli uffici comunali interessati al fine di riattivare gli interruttori differenziali che sono stati staccati. Al momento due-tre impianti restano da sistemare”.

Negli ultimi giorni si è intervenuto per ripristinare la luce in via Salemi e in via Mazzini dove già ieri mattina gli operai erano a lavoro. L’assessore Gerardi garantisce che la tempestività c’è e per quanto riguarda la mancanza di luce nel parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei, il servizio sarà appaltato nel giro di due settimane.