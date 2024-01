A Petrosino domenica di sport e ricordi in memoria di Flavio Margeri

«Il Giovinetto Petrosino e tutta la comunità vogliono, ancora una volta, ricordare Flavio Margeri, un ragazzino di 14 anni che giocava nella nostra under 15. Un anno fa, il 14 gennaio, mentre era alla guida del suo scooter, in pieno centro a Petrosino, ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente su un palo della segnaletica stradale. Dopo diversi giorni di coma, ha perso la vita il 6 febbraio successivo».

Con queste sentite e significative parole, Onofrio Fiorino, allenatore e icona de Il Giovinetto, ha voluto ricordare il suo atleta organizzando domenica 14 gennaio, al Palasport di Petrosino, con inizio alle ore 10.00, il primo Memorial “Flavio è sempre con noi…”.

«Dopo aver realizzato, in occasione della Final Eight regionale under 15 dello scorso anno, “La maglietta di Flavio” – aggiunge Fiorino – abbiamo voluto nuovamente dedicare una giornata ad un ragazzo che iniziava a sognare e che stava dando il massimo, giorno dopo giorno, per essere protagonista nella SUA squadra».

In concomitanza con la sosta per le festività natalizie, il sodalizio petrosileno, impegnato in serie “A Bronze”, ha invitato il Cus Palermo, società protagonista nel torneo di serie “A Silver”, l’Aretusa e il Beach Team Messina, entrambe formazioni del campionato di serie “B”, per ricordare Flavio e, contestualmente, tornare in campo in vista della ripresa dei rispettivi campionati.

Alla manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale e sostenuta da sponsor sensibili all’iniziativa, presenzieranno il presidente regionale della FIGH Sandro Pagaria, il consigliere regionale Aldo Fina, la delegata Coni di Trapani Elena Avellone, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi e la presidente del Consiglio comunale Liliana Giordano.

Per chi volesse seguire le finali, in programma nel pomeriggio, vi sarà a disposizione la pagina Facebook dell’emittente televisiva “Canale 2” che trasmetterà in diretta i due match.

IL CALENDARIO DEL MEMORIAL

Domenica mattina, semifinali:

Gara 1 – ore 10.00, Il Giovinetto Petrosino – Beach Team Messina

Gara 2 – ore 11.40, Cusa Palermo – Aretusa

Domenica pomeriggio, finali:

ore 15:30, finale 3°/4° posto: Perdente Gara 1 – Perdente Gara 2

ore 17.20, finale 1°/2° posto: Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2

A seguire la cerimonia con le premiazioni.