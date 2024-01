Ancora disagi con l’acqua a Trapani, guasto a Bresciana

Ennesima interruzione odierna del servizio idrico nel Comune di Trapani. Nella notte si é verificato un guasto in corso di accertamento a Bresciana che ha interrotto il regolare funzionamento dei pozzi.

Nei serbatoi di San Giovannello non sono stati raggiunti i livelli sufficienti per aprire le prese ed erogare il regolare servizio per Trapani Nuova.

Un altro disagio di una situazione allo stremo nel capoluogo trapanese, fatto di guasti, di atti vandalici e di inquinamento. Peraltro pare che gli uffici del Servizio Idrico non dispongano delle mappe del sottosuolo di strade e piazze per lo studio delle tubature.