Marsala: il maltempo mette ko tre pozzi, si rischiano disagi per l’erogazione idrica

Il maltempo che da sabato imperversa su Marsala sta causando diverse criticità, sia sul fronte della viabilità (nelle ore in cui la pioggia è più intensa) sia nell’erogazione dei servizi. A quest’ultimo riguardo l’amministrazione Grillo preannuncia che nelle prossime ore potrebbero verificarsi disagi per l’erogazione dell’acqua a Marsala. Il Servizio Idrico municipale ha comunicato che tre pozzi di contrada Sinubio sono fuori uso a causa di gravi guasti elettrici verificatisi alle pompe di sollevamento. Pertanto, problemi per l’approvvigionamento idrico potrebbero verificarsi sin da questa mattina – e almeno per un paio di giorni – nel versante sud del territorio (Strasatti, in particolare) e nel centro urbano. Tecnici e operai sono a lavoro per riparare il guasto quanto prima possibile, compatibilmente con le piogge.