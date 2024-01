Il Castellammare piega il Mazara al “Nino Vaccara”

Nel primo match del 2024, un Mazara totalmente rinnovato cade in casa contro il Castellammare, che al Nino Vaccara si impone per 1-5, nella 16ª giornata del campionato di Eccellenza, girone A.

Primo tempo: Prima occasione per i padroni di casa con Diakite, il cui destro da fuori termina sul fondo. Gli ospiti si rendono pericolosi al 9’ un cross di Tarantino attraversa tutta l’area di rigore e Milana non arriva sul pallone. Poco dopo il quarto d’ora, Bah entra in area e mette in mezzo, provano a concludere prima Terranova e poi Ganci ma i tentativi vengono respinti. Al 25’ Terranova ci prova dal vertice dell’area, palla sull’esterno della rete.

Pochi minuti dopo, proteste gialloblù per un presunto tocco di mano di Lampo su cross di Ndiaye non ravvisato dall’arbitro. Dall’altra parte, Messina ci prova di testa ma trova pronto Venè. Al 35’, si scontrano due giocatori canarini favorendo l’azione avversaria, poi Ganci e Bah non riescono a concludere. Pochi minuti dopo, Alassia ci prova da fuori, il tiro viene smorzato e poi bloccato da Di Paola. Al 41’, Castellammare pericoloso con Milana che ruba palla a Bojang ed entra in area, la sua conclusione è deviata in corner da Venè. Prima dell’intervallo, la squadra di Mione passa in vantaggio: tiro-cross di Ganci, papera di Venè e il pallone termina in rete per lo 0-1, risultato sul quale si va al riposo.

Secondo tempo: Nessun cambio in avvio di ripresa, Venè si fa trovare pronto su un tentativo di Milana. Al 54’, gli ospiti trovano il raddoppio: lancio in avanti per Bah che scarta Venè e deposita in rete. Tre minuti dopo, il tris: lancio per Terranova, conclusione respinta da Venè e Bah in tap-in fa 0-3. Pochi minuti dopo, Foglia ci prova su punizione, blocca Di Paola. Il Mazara prova ad affacciarsi in avanti, palla per Kabalo che però strozza troppo il tiro.

Al 70’, Diakite ci prova da fuori ma manda alto. E al 77’ i biancazurri trovano il poker: Venè in uscita anticipa Calagna, la palla carambola su Taibi che deposita comodamente in rete. Tre minuti dopo, è Calagna a provarci, la sua punizione finisce di poco alta. All’84’, il Mazara trova il gol della bandiera con Koffi che di tacco sugli sviluppi di una punizione batte Di Paola. Due minuti dopo, però, il Castellammare trova il pokerissimo su una ripartenza con Calagna. Ultima chance della gara per il Mazara, ma Alassia da buona posizione spara alto.

Il tabellino di gara

Mazara: Venè, Sfar, Bojang, Peterson, Benivegna, Ciancimino (18’ Foglia), Alassia, Alcacer (66’ Koffi), Kabalo, Diakite, Ndiaye. A disp.: Giacalone, Chirco, Novara, Pizzolato M., Asaro, Mboob. All. Marino.

Castellammare: Di Paola, Caiozzo (78’ Cina), Tarantino, Pizzolato (75’ Musso), Caronia, Lampo (Frisella), Milana, Ganci (66’ Calagna), Bah, Messina, Terranova D. (75’ Taibi). A disp.: Cacciatore, Amato, Cardinale, Terranova M. All. Mione.

Arbitro: Roberto Patrizio della sezione di Palermo

Assistenti: Vincenzo D’Alberti (Marsala) e Marta Di Franco (Palermo)

Marcatori: 44’ Ganci, 54’, 57’ Bah, 77’ Taibi, 84’ Koffi, 86’ Calagna

Note: Ammoniti: Kabalo (M). Recupero: pt 2’, st 1’.