Raccolta rifiuti a Marsala, in distribuzione i nuovi calendari

Formula Ambiente comunica che saranno in distribuzione dalla prossima settimana i calendari per la raccolta differenziata a Marsala.

Come noto, il territorio comunale è suddiviso in quattro zone: Centro storico, Centro, Zona Nord e Zona Sud. Ogni settimana i cittadini lilibetani potranno esporre i propri mastelli per conferire secco residuo, organico, plastica e carta. Per quanto riguarda il vetro e i metalli, il ritiro dei rifiuti avviene ogni due settimane.

Di seguito i calendari per la Famiglie (UD – Utenze Domestiche) suddivise per zone di residenza.