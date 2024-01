Egadi, affidato il servizio di censimento e digitalizzazione dei cimiteri

Al via il censimento e la digitalizzazione dei cimiteri di Favignana, Levanzo e Marettimo. Il servizio è stato affidato alla ditta “Maggioli” di Santarcangelo di Romagna. Si tratta di una vera e propria svolta che consentirà di ottimizzare la gestione e migliorare i servizi. Si procederà al censimento di tutte le aree cimiteriali attraverso opportune rilevazioni strumentali e alla registrazione su un’apposita piattaforma digitale per la creazione di una banca dati. La digitalizzazione dei dati consentirà di migliorare la gestione dei servizi cimiteriali con possibilità di inserimento di nuove istanze. Saranno inoltre individuate tutte le sepolture non presenti nell’archivio contratti al fine di procedere alla regolarizzazione.

“L’avvio di questo servizio segna una svolta significativa per la gestione delle aree cimiteriali, introducendo un sistema moderno ed efficiente”, dice il sindaco Francesco Forgione.

“Il censimento digitale consentirà una migliore organizzazione e preservazione dei dati contribuendo al miglioramento e allo snellimento dei servizi resi”, spiega il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega ai Servizi cimiteriali.

Il servizio prenderà il via dopo le necessarie procedure di stipula attualmente in corso e sarà completato entro la fine dell’anno. È stato inoltre avviato l’aggiornamento del regolamento dei servizi cimiteriali per renderlo più attuale e aderente alle necessità del territorio comunale.