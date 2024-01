Acqua inquinata a Trapani, l’amministrazione assicura: “Uffici al lavoro per trovare la causa”

Preoccupazione per la situazione idrica a Trapani, dopo il caso di un bambino di 8 anni, che ha contratto un’infezione da stafilococco dopo essersi lavato i denti con l’acqua corrente. Allarmati, i genitori hanno fatto analizzare delle analisi che hanno fatto emergere la presenza di Escherichia Coli superiore alla media.

A riguardo, tuttavia, l’amministrazione comunale chiarisce che la zona interessata risulta ben circoscritta come risulta da apposita ordinanza del sindaco Giacomo Tranchida (via Nausicaa, via Nicola Fabrizi, via XX settembre, piazza XXI aprile), pubblicata tre settimane fa. “Le verifiche in corso – si legge in una nota dell’amministrazione – sono previste dalle procedure adottate dagli uffici che, al massimo delle loro forze, stanno adoperandosi per trovare la causa di tale problematica. Relativamente alle scuole, allo stato odierno non ci risultano criticità anche se sarà nostra cura provvedere, per puro scrupolo e prima dell’apertura delle stesse, a fare i prelievi per analizzare l’acqua. Inoltre, si sta parimenti provvedendo anche con interventi con videocamere lungo la condotta per intercettare meglio l’eventuale commistione”.