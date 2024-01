Il Pd di Trapani sollecita le dimissioni di Annalisa Bianco dalla presidenza del Consiglio comunale

Con una nota congiunta a firma della segretaria Astrid di Pasquale e del presidente Salvatore Tarantino, il circolo del Pd di Trapani chiede le dimissioni dalla presidenza del Consiglio comunale di Annalisa Bianco, in seguito al suo coinvolgimento nell’operazione “Aspide”. L’inchiesta, nelle scorse settimane, ha evidenziato un sistema di affari e clientelismo all’interno della sanità trapanese, toccando anche i rapporti con il mondo politico.

“Il circolo di Trapani, rispettando in primis il programma di governo, progetto fondamentale per lo sviluppo della nostra città, e in conseguenza gli accordi legati all’equilibrio della stessa maggioranza politicamente plurale, ha sempre lavorato per il bene della comunità tutta, anteponendo gli interessi della stessa alle velleità partitiche – si legge nella nota diffusa dai dirigenti dem -. Pur nella diversità delle anime che compongono la maggioranza, il punto di equilibrio, oltre al bene della comunità che rappresentiamo, è sempre stato il rispetto delle Istituzioni e dei ruoli istituzionali. La recente inchiesta “Aspide”, inerente la sanità in Provincia di Trapani, ha fatto emergere un quadro desolante circa una presunta illecita modalità di gestione del sistema sanitario e della cosa pubblica, un quadro che mette in luce come lo stesso sembra essere terra di conquista, sia nella spregiudicata gestione delle risorse economiche che nelle modalità di reclutamento del personale. Nessuno può pensare di anteporre eventuali giochi politici al rispetto per il ruolo e per l’assise civica, soprattutto se si parla della carica del Presidente del Consiglio il quale, per definizione, svolge un ruolo di garanzia che richiede imparzialità e senso del dovere. Pertanto, innanzi a questo quadro, al netto della posizione garantista che da sempre contraddistingue il nostro partito, e della doverosa vicinanza umana nel confronti della persona Annalisa Bianco, a cui rivolgiamo oggi il nostro pensiero, non possiamo esimerci dal sottolineare come il ruolo di Presidente del consiglio, prima carica istituzionale del massimo consesso cittadino, non possa essere sfiorata da ombre che ne offuscano la limpidezza e la dignità istituzionale, nel rispetto di tutto il consiglio comunale e soprattutto dei cittadini ivi rappresentati. Attendiamo dunque, nel rispetto degli accordi alla base del vincolo di maggioranza, forza motrice per la realizzazione del programma di Governo, che il gruppo “Trapani Tua” si determini in tal senso ed inviti Annalisa Bianco a rassegnare le dimissioni da Presidente del Consiglio, auspicando che la magistratura faccia chiarezza quanto prima”.