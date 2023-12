L’impegno sociale e salutare del Rotary a Marsala

Il Rotary Club di Marsala, guidato da Françoise Bouix, è stato impegnato nei giorni scorsi in varie attività. Al Circolo Lilybeo di Marsala si è tenuto il caminetto sull’Azione Internazionale con il tema “La mia esperienza di medico in Africa”.

A portare la sua testimonianza è stato il nostro socio Gaetano Solano che ha parlato della sua missione di medico svolta nel 1995 e 1996 nella Guinea Bissau, una delle nazioni più povere del mondo. Confinante al Nord con il Senegal ha una superficie di 36.000 Kmq, poco più di un terzo della Sicilia. Il dottor Gaetano Solano era responsabile del progetto per le vaccinazioni dei bambini dell’arcipelago Bijagos.

Dal 25 novembre al 17 dicembre invece, il Rotary ha ospitato la Casa Mobile di Paul Harris utilizzata quale ambulatorio solidale. Medici rotariani e non, hanno offerto visite mediche di controllo e prevenzione a tutte le persone in difficoltà, senza distinzione di età, sesso, nazionalità o religione, in diverse discipline, tra cui cardiologia, senologia, odontoiatria, oculistica, nefrologia, pediatria e proctologiche. Le visite sono state completamente gratuite e non hanno richiesto alcuna prenotazione o documentazione.

Il Rotary, inoltre, assieme al Liceo Classico Giovanni XXIII hanno organizzato un doppio incontro con Alberto Pellai autore di “Ragazzo mio. Lettera agli uomini veri di domani” in cui si parla dell’impossibilità e dell’incapacità di comunicare con gli adulti, del spazio destinato alle emozioni, ai sentimenti, alla scoperta del sesso e dell’amore.