Serata solidale per l’Associazione Famiglie Persone Down di Marsala

Una bellissima iniziativa solidale si è tenuta nei giorni scorsi in un locale di Marsala. Il bar-ristorante Vito ai Canottieri ha invitato l’associazione Famiglie Persone Down delegazione di Marsala per far trascorrere ai ragazzi e ai loro genitori una serata conviviale e spensierata.





“L’accoglienza è stata molto bella ed emozionante, il signor Vito non si è risparmiato nell’offrire ai presenti tante prelibatezze – racconta l’associazione presieduta da Andrea Alagna -. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi da tutto ciò, ma quello che ci ha colpiti di più è stata la commozione che trapelava dagli occhi lucidi dei proprietari e dai loro familiari. È stato un gesto, il loro, esclusivamente di pura bontà e generosità nei confronti della nostra associazione e vogliamo pubblicamente ringraziare gli autori di questa emozionante iniziativa”.