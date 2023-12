Per salvare le api, il Lions Club Marsala entra nelle scuole

Si è concluso il progetto “Salviamo la Biodiversità” promosso dal Lions International Distretto 108 YB Sicilia. Il presidente del Club di Marsala Paola Di Pietra, credendo fortemente nella validità educativa di tale iniziativa, ha invitato alcune scuole dell’agromarsalese per la realizzazione di tale progetto, al fine di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di tali animaletti e per raccontare loro l’affascinante universo delle api sociali e solitarie.





Viviamo in ambienti sempre più urbanizzati e per questo bisogna creare luoghi in armonia con la natura. L’uomo non potrebbe vivere a lungo senza le api e altri insetti impollinatori. Parte del nostro cibo dipende, infatti, dall’opera delle piccole regine della biodiversità. Le scuole interessate sono stati gli Istituti Comprensivi “A. De Gasperi” e “M. Nuccio”, dirette rispettivamente da Leonardo Gulotta e da Francesco Marchese. Referenti del progetto il professore Filippo Licari della De Gasperi e l’insegnante Francesca Parrinello della “Mario Nuccio”.

I bambini di scuola primaria sono stati aiutati a riflettere sull’importanza delle api, nonchè a conoscere questo mondo meraviglioso. Sono stati impegnati in attività di laboratorio e hanno avuto anche l’opportunità di conoscere il lavoro degli apicoltori. Alla fine gli studenti hanno realizzato anche dei lavori.