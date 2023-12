Eccellenza: pesante sconfitta per il Mazara al “Nino Vaccara”

Termina con una sconfitta pesantissima il girone d’andata del Mazara. Nella 15^ giornata del campionato di Eccellenza, l’Athletic Club Palermo si impone con il risultato di 0-7 al Nino Vaccara contro una formazione in parte rinnovata e piena di juniores.

Primo tempo: Pronti via e ospiti subito in gol con un cross dalla sinistra sul quale Mustacciolo col destro batte Giacalone. Il Mazara prova a reagire, iniziativa di Gomes Nobre, palla per Koffi, ma il suo sinistro è bloccato da Russo. Al 7’ il raddoppio nerorosa con un destro a giro di Caronia che si insacca sul secondo palo.

Nuova occasione per il Mazara al quarto d’ora, col tiro-cross di Foglia che finisce di poco alto. Un minuto dopo, il tris palermitano con Manfré che riceve palla in avanti e batte nuovamente Giacalone. L’Athletic Club Palermo potrebbe ampliare il vantaggio, ma Manfré al 25’ sciupa una buona chance da ottima posizione. Dieci minuti dopo, palla in area per La Rosa che manda di poco sul fondo. Prima dell’intervallo, occasione per Pucci da fuori, la sfera termina di poco alta. Si va così al riposo sullo 0-3.

Secondo tempo: In avvio di ripresa, Camara cerca il gol dell’ex, ma il suo sinistro a giro termina fuori. Al 53’ arriva il poker ospite con Manfrè che si fa trovare pronto su un cross dalla destra e col mancino fa 0-4. Una decina di minuti dopo, lo stesso attaccante da sinistra mette in mezzo per Caronia, il cui destro termina alto. Al 67’, il pokerissimo palermitano: lancio dalle retrovie di Giuliano, Caronia parte in posizione regolare e batte con un pregevole pallonetto Giacalone. Tre minuti dopo, Manfrè sbaglia un gol a tu per tu con il portiere, mandando incredibilmente fuori.

L’attaccante però si rifà due minuti dopo mettendo dentro, di testa, su un cross proveniente dalla sinistra per lo 0-6. Al 78’, Caruso fa tutto bene e conclude da pochi passi, mandando sul fondo. Al 79’ arriva anche la settima marcatura ospite con Fricano che riceve palla nella metà campo avversaria e batte ancora una volta Giacalone. Finisce senza recupero, con il Mazara che termina il girone d’andata al penultimo posto con un bottino di otto punti raccolti fin qui.

Il tabellino di gara:

Mazara: Giacalone, Novara, Priola (70’ G. Asaro), Petersons, Chirco, Bojang, L. Asaro (17’ Scalabrino), Koffi, Kabalo, Foglia, Gomes Nobre. A disp.: Pizzolato M., Pizzolato G., Marino C., Marino S., Marino L., Cassata, Bellarmino. All. Marino.

Ath. Club Palermo: R.usso, Amorello, Giuliano, Pucci, Manfrè (75’ Tornambè), Fricano, La Rosa (62’ Birardi), Camara (55’ Graci), Caronia (68’ Caruso), Alaimo (46’ Corsino), Mustacciolo. A disp.: Di Maria, Alessi, Arcoleo, Martino All. Cipolla.

Arbitro: Mirko Currò della sezione di Messina

Assistenti: Sebastiano Antonio Grasso (Acireale) e Marco Mirabella (Acireale)

Marcatori: 3’ Mustacciolo, 7’, 67’ Caronia, 16’, 53’, 72’ Manfrè, 79’ Fricano.

Ammoniti: Fricano (A). Recupero: pt 1’, st 0.