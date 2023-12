“Joca”, il nuovo singolo del cantautore mazarese Cico Messina. Ascolta

È uscito “Joca” il nuovo singolo del cantautore e musicista mazarese, Cico Messina, disponibile da oggi su tutti gli store digitali. “Joca”, ovvero “gioca”, è un viaggio a sud, un’eco che risuona dentro di noi e richiama la memoria del bambino che siamo stati.

ASCOLTA IL BRANO SU SPOTIFY

Giocare senza uno scopo, un traguardo da raggiungere o qualcuno da battere. Giocare come una disposizione mentale per alleggerirsi dal peso delle frustrazioni quotidiane. In questo senso il gioco somiglia all’arte. Un momento di sospensione dal peso della realtà in cui siamo costantemente immersi. Ma il momento ludico ci riconnette con il bambino che siamo stati, crea l’opportunità per guarire ferite e traumi del passato. Attiva aree neuronali e smuove energie psichiche.

“Vedo questo brano come una macchina del tempo, un modo per tornare a sud di noi e ascoltarsi in un intimo silenzio. Nella nostra quotidianità si riverbera l’eco di traumi lontani che abbiamo vissuto quando eravamo molto piccoli“, dice Cico che nella cover del nuovo singolo si raffigura proprio da piccolo.

Un testo in siciliano in cui il pianoforte accompagna la voce malinconica di Cico che si apre a un ritornello martellante e semplice, “Joca”, quasi un invito che fa da contraltare nel contesto, come uno squarcio che si apre nella memoria dell’autore. Rispetto ai precedenti “Nura”, “Sìkelia”, “Albarìa”, qui Cico Messina abbandona la forte caratteristica dei suoni sudamericani e portoghesi che hanno contaminato da sempre la sua musica, per farsi più cantautorale, molto più del precedente “Cleo” con cui aveva già provato ad indirizzare il suo sound verso una dimensione più autorale.

Il brano è stato prodotto da Cico Messina con la collaborazione di Alessandro Manzo, Salvo Casano e Fabrizio Mocata; al brano hanno partecipato anche la pianista Sade Mangiaracina e Bruno De Santi. “Joca” è stato registrato nello studio Greg Records, poi mixato e masterizzato da Pure Sound Studio e distribuito da Believe.

Ascolta sulle piattaforme digitali