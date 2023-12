Ruba in casa di un anziano e lo ferisce, accade a Mazara

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto un 25enne del luogo per il reato di rapina in abitazione in danno di un anziano.

Un 88enne, sentendo dei rumori in piena notte, si è alzato dal letto andando in cucina e trovandosi faccia a faccia con l’uomo che stava rovistando tra i cassetti. Il 25enne, sotto minaccia di un coltello da cucina, ha richiesto la consegna di contanti e, alla reazione dell’anziano, lo ha aggredito ferendolo alle mani e al volto dandosi alla fuga dopo aver asportato una banconota da 50 euro dal portafoglio della vittima.

Chiamati i Carabinieri l’anziano ha fornito una dettagliata descrizione dell’abbigliamento indossato dall’aggressore, indicandone anche la possibile identità in un giovane del luogo, a lui familiare anche per l’accento e il timbro di voce.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per il reato di rapina aggravata e, così come disposto dall’A. G. di Marsala, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trapani.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, tenutasi presso il Tribunale di Marsala, al 25enne è stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, così come richiesto dalla Procura della Repubblica di Marsala, ove è stato immediatamente tradotto.