Pallamano B: la Th Alcamo stravince contro il Cus Palermo

L’Alcamo Pallamano al Nuovo Pala Verga ha battuto il CUS Palermo per 4 a 19 nel Campionato di Serie B. Partita che praticamente è durata una manciata di minuti, tanto sono bastati alla formazione alcamese per mettere in ghiaccio una partita che era iniziata nei peggiori dei modi per il sette di Benedetto Randes.

Squadra molle e distratta, che consente alla formazione ospite di andare anche in vantaggio nei primi frangenti di gara. Così il tecnico di casa, dopo poco meno di quattro minuti, chiama il primo time out visto l’inizio soporifero del suoi giocatori. Al ritorno in campo sarà tutt’altra musica, con Alcamo trascinata da Vincenzo Randes che chiude praticamente il match, con le squadre che vanno al riposo sul 22-9.

Nel secondo tempo spazio per tutti i giocatori della rosa, con Alcamo che schiera tutti i suoi giocatori a disposizione, con i portieri in grande evidenza. Partitona per Errante, che a 15 minuti dalla fine cede il posto prima al portiere Under 15 Aurdica e poi a Stellino, autori entrambi di pregevoli parate.

Match che va in archivio con il 26esimo risultato utile consecutivo per Alcamo , che grazie allo stop interno del Girgenti con l’Aretusa si ritrova nuovamente da sola in testa alla classifica a quota 13, con due punti di vantaggio proprio sulla formazione Agrigentina e sul Messina, vittoriosa a Marsala di misura e prossimo avversaria di Fagone e compagni per il big match dell’ottava giornata.

Alcamo che va a caccia di un risultato che gli consisterebbe di allungare la sua favolosa striscia e chiudere così da imbattuta il 2023, anche se difronte avrà un Messina che difficilmente sarà disposto a regalare qualcosa alla capolista del campionato.