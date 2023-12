Il Circolo Filatelico Mazarese organizza due eventi per appassionati

Il Circolo Filatelico Numismatico Mazarese di concerto con la Federazione fra le Società Filateliche e Poste Italiane organizza due eventi filatelici. La prima è una mostra filatelica in occasione del 25° anniversario del ritrovamento del Satiro di Mazara del Vallo che si svolgerà sabato 9 dicembre dalle ore 9.30 alle 13 presso il Collegio dei Gesuiti, in Piazza Plebiscito 1860 nei pressi del Museo del Satiro, per l’occasione sarà istituito uno sportello postale per l’annullo di cartoline e corrispondenza.

La seconda si terrà domenica 10 dicembre presso la sede del Circolo, Via Santa Teresa n. 5, si svolgerà una manifestazione filatelica, mercatino-scambio di materiale filatelico- numismatico e cartofilo e con l’occasione si apre la campagna abbonamento al sodalizio per l’anno 2024.