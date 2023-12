Incidente tra auto e moto nel Lungomare di Marsala

Un incidente si è verificato nel Lungomare di Marsala, di fronte il parcheggio del Salato. Non ha nulla a che fare la pista ciclabile, ma ad essere coinvolte sono state un’auto, una Fiat bianca e una moto, all’altezza di un Palazzo a in cui si stanno svolgendo dei lavori.

Ad avere la peggio la giovane conducente a bordo del mezzo a due ruote che è finita per terra ma che comunque non è dovuta ricorrere alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani per rilevare l’incidente. Pare che uno dei due mezzi stesse per immettersi sulla carreggiata.