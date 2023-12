Il GAL Elimos ha presentato il programma d’azione. Un investimento di quasi 400 milioni

Martedì scorso il GAL Elimos ha presentato a Marsala il focus territoriale che delinea gli orientamenti strategici riguardanti il programma d’azione previsto per la formulazione dell’Investimento Territoriale Integrato (I.T.I.). Circa un centinaio le progettualità che riguardano i quattordici Comuni rientranti nel GAL Elimos per un investimento complessivo di quasi 400 milioni di euro che mira, nel complesso, alla valorizzazione del territorio come luogo di convergenza delle culture euro- mediterranee e alla ricerca di un benessere completo e olistico per l’individuo e la società. Previsti interventi infrastrutturali ed azioni volte alla rigenerazione dei centri urbani, alla digitalizzazione, all’efficientemente energetico e allo sviluppo territoriale in termini turistici.

Tutte le progettualità sono raggruppante in corridoi tematici e sono fondate su sette i progetti che, pur ricadendo in singoli Comuni, possono avere ricadute su tutto il territorio circostante. Tra questi, la creazione a Marsala di un Centro della Cultura euro-mediterranea per la formazione e la specializzazione universitaria con l’obiettivo di far convergere qui le eccellenze europee e quelle provenienti dall’area mediterranea. Il Centro dovrebbe sorgere presso gli ex Capannoni Nervi di cui è prevista la riqualificazione. Altri progetti riguardano la realizzazione di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e di un borgo della vita, la riqualificazione dell’ex carcere di Favignana come hub culturale e polifunzionale, l’elaborazione e implementazione di un masterplan per Pantelleria, la creazione di un parco termale diffuso per il turismo sostenibile e del benessere, l’ottimizzazione della filiera agro-alimentare 4.0 con parco agricolo. A seguito di apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica, i progetti sono stati sviluppati dalla Cisa Consulting srl, società di assistenza tecnica.