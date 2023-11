I Comuni trapanesi celebrano la Giornata contro la violenza sulle donne con tante iniziative

I comuni trapanesi si apprestano a celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una tematica molto sentita negli ultimi anni vista l’escalation di abusi, maltrattamenti e femminicidi, prevalentemente accaduti in ambito domestico/familiare.

TRAPANI

Un murales sul tema “La parità che salva la vita”, per esprimere la necessità che le pari opportunità siano davvero una realtà in ogni ambito, in modo da diventare uno strumento sociale per il contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne. A presentare l’opera realizzata dall’artista Nanno Gandolfo insieme agli studenti dell’ dell’IISS Sciascia e Bufalino, all’interno della sede di Via Socrate, saranno oggi, giovedì 23 novembre alle ore 10, i promotori Cgil Cisl Uil Trapani e lo stesso Istituto.

Protagonisti della iniziativa organizzata dai sindacati confederali in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre sabato 25 novembre, saranno dunque gli studenti dell’Istituto Sciascia e Bufalino che esprimeranno con lavori e performance musicali e teatrali, il loro forte No ad ogni forma di violenza. Ad intervenire saranno oltre all’autore Nanno Gandolfo, il dirigente scolastico Andrea Badalamenti, la Responsabile coordinamento Donne Cgil Trapani Francesca Todaro, la Segretaria territoriale Cisl Palermo Trapani con delega alle Pari Opportunità Federica Badami, la Responsabile Pari opportunità Uil Trapani Antonella Parisi.

“Dopo tutti i tragici eventi di questi ultimi mesi, come il terribile femminicidio di Giulia Cecchettin e il grave episodio che ha scosso il nostro territorio come l’uccisione di Marisa Leo per mano dell’ex compagno – commentano Todaro Badami e Parisi –, risulta evidente che iniziative come queste sono importanti se i protagonisti sono i giovani. Su di loro bisogna puntare per diffondere i principi, non solo di parità, ma soprattutto di rispetto che deve essere alla base dell’amore, che nulla ha a che fare con la sopraffazione e la violenza che contraddistingue i rapporti malati che si trasformano in tragedie. La sottocultura che porta alla violenza deve essere contrastata in modo chiaro e deciso e noi come Cgil Cisl Uil che lo facciamo ogni giorno nei luoghi di lavoro, e non solo il 25 novembre, ci impegniamo affinché si possa costruire una società in cui non solo questi episodi non accadano più, ma anche dove le donne vittime siano consapevoli di non essere sole e che c’è una rete sociale attorno a loro che può aiutarle ad uscire dal tunnel del dolore”.

L’UDI di Trapani ha deciso di promuovere l’educazione all’affettività nelle scuole. UDI scrive: Il 25 novembre è un giorno simbolico, ma non deve restare l’unico in cui promuovere azioni di contrasto alla violenza di genere. Se i simboli sono importanti, non possiamo permettere di renderli retorici. Con questa occasione, inizia anche il percorso dell’associaIone M.A.Re.A ets, un osservatorio critico sulla città che abbiamo sentito il bisogno o di avviare. Il nostro impegno nelle scuole di ogni ordine e grado continua, affrontando il tema degli stereotipi di genere, base e presupposto della cultura patriarcale. Il 23 novembre, incontreremo gli alunni della scuola media “G. Montalto” di Misiliscemi, col patrocinio del Comune, e per volontà dell’assessora Barbara Mineo e del DS. Prof. Salvatore Vultaggio. Il 24 incontreremo le classi V elementari al Teatro Pardo, affrontando il tema partendo dalle favole, col patrocinio del Comune di Trapani e su proposta e sostegno dell’assessore Emanuele Barbara. Siamo fermamente convinte che non sia mai troppo presto per educare i nostri giovani alla parità, al rispetto, all’affettività. Perché i nostri bambini non diventino i mostri di domani e le nostre bambine le ennesime vittime, ma tutti e tutte insieme possano costruire una società migliore senza discriminazioni“.

ERICE

Su input delle commissioni pari opportunità di tutta la provincia di Trapani, il Comune di Erice illuminerà di rosso la fontana del Lungomare Dante Alighieri. La fontana sarà illuminata a partire dalle ore 17:00 di sabato 25 novembre. Lì si raduneranno donne e uomini che ricorderanno le vittime di tragici episodi di femminicidio.

«La violenza contro le donne – sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora con delega alle pari opportunità, Carmela Daidone – è una delle piaghe sociali della nostra società e tutti noi dobbiamo concorrere a fare il possibile, con ogni strumento, affinché non si abbassi la soglia dell’attenzione su questo tema. L’illuminazione della fontana di color rosso rappresenta chiaramente un gesto simbolico, ma non per questo poco importante, in termini di sensibilizzazione sul problema, oltre che di promozione della cultura del rispetto delle donne. Non intendiamo far venir meno la voce di Erice e ringraziamo le commissioni pari opportunità della provincia di Trapani, in particolar modo la nostra, per la proposta».

MARSALA

“Ti Rissi No” è l’incontro promosso dall’Amministrazione comunale di Marsala nella settimana in cui ricorre “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. La tavola rotonda in programma giovedì prossimo, 23 novembre, al Teatro comunale “E. Sollima” (ore 17:30), si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo e del presidente del Cosiglio comunale Vincenzo Sturiano.

Seguiranno gli interventi di Alessandra Camassa (presidente del Tribunale di Marsala), Fernando Asaro (procuratore della Repubblica di Marsala), Roberta Anselmi (esperta tematiche violenza di genere), Rossana Titone (presidente associazione Spazio Donna), Valentina Piraino (assessore Politiche sociali e Pari Opportunità) e Valentina Mira (autrice del libro “X”, ed. Fandango). I lavori saranno coordinati dalla dirigente scolastica Vita D’Amico.

Nella giornata della ricorrenza – venerdì 25 novembre – su proposta della Commissione Pari Opportunità presieduta da Giuliana Zerilli, l’Amministrazione comunale illuminerà Palazzo VII Aprile nell’ambito dell’iniziativa “Insieme Illuminiamoci di Rosso” che vuole sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne.

Sempre nella giornata del 25 novembre, l’associazione culturale Skenè – con il patrocinio dell’Amministrazione comunale – porta in scena al Teatro Sollima (ore 21) “Sogno tu che nella notte nera”, per la regia di Massimo Licari. La pièce teatrale, che si ispira a fatti di cronaca tristemente avvenuti anche in tempi recenti, vede sul palcoscenico Cinzia Bochicchio e Azzurra Giardiello, con le musiche curate da Giacomo Bertuglia e Giovanni Gaudino.

Da segnalare l’iniziativa dell’associazione “Finestre sul Mondo”. Nella sede di via Sibilla (ore 18 e ore 20:30), domenica prossima – 26 novembre – gli attori e gli allievi del laboratorio teatrale TAM propone una riflessione sul tema della violenza contro le donne e la violenza di genere.

Inoltre, diversi Istituti scolastici del territorio hanno programmato iniziative nell’ambito della ricorrenza, tra i quali il Comprensivo De Gsperi (tavola rotonda “Non restiamo in silenzio”), la Cavour-Mazzini (pitturazione panchina di rosso in Piazza Pizzo), il Giovanni XXIII-Cosentino e A. Damiani (rappresentazione teatrale “Diversamente donna”).

Infine, il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati propone per il 28 novembre un momento di riflessione al Palazzo di Giustizia (ore 10), con l’inaugurazione della mostra “Come eri vestita?”.

L’ANDE- Associazione Nazionale Donne Elettrici, storica associazione femminile politica e apartitica, nata nel 1946, all’indomani del riconoscimento del diritto di voto alle cittadine italiane per promuovere la partecipazione civile e politica delle donne e contrastare l’astensionismo elettorale, si schiera con orgoglio dalla parte della società civile impegnata per i diritti e le libertà fondamentali della persona umana.

L’ANDE Marsala informa l’Amministrazione e la cittadinanza sul suo manifesto che si impegna su tutto il territorio nazionale e anche oltre la data del 25 novembre:

a collaborare con tutte le Istituzioni, e in particolare con le scuole, nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione per la promozione di consapevolezza sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere e di una cultura delle relazioni interpersonali basata sul rispetto della dignità e della libertà;

a rendersi artefice di campagne, messaggi ed iniziative utili a rafforzare l’empowerment femminile attraverso le leve della partecipazione alla vita della comunità nazionale e della inclusione nel dibattito pubblico, valorizzando in tutti i campi la professionalità e la leadershipfemminile;

a collaborare con la Commissione Pari Opportunità e con le associazioni impegnate ad approfondire il dibattito sui temi della violenza di genere.

MAZARA DEL VALLO

Per onorare la memoria delle vittime della violenza contro le donne e lanciare il messaggio che si tratta di una vera e propria emergenza da affrontare con urgenza sul piano legislativo, culturale e dell’educazione, il Comune di Mazara del Vallo patrocina e partecipa ad alcune iniziative e manifestazioni promosse dall’associazionismo in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre. Gli eventi patrocinati dal Comune, in particolare, si svolgeranno da giovedì 23 a sabato 25 novembre.

Corteo solidale “No Femminicidio” (23 novembre)

Organizzato dalla Fidapa, sezione di Mazara del Vallo, il corteo solidale “Per dire NO al femminicidio” si svolgerà con il coinvolgimento di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con raduno alle ore 8,30 presso la passeggiata Consagra del lungomare S. Vito, in corrispondenza del parco urbano.

Il percorso, rispetto al programma precedentemente annunciato è stato modificato e si snoderà lungo le seguenti vie: lungomare S. Vito, lungomare Mazzini, panchina rossa di villa Garibaldi, scalinata di via Plebiscito, piazza Plebiscito, piazza della Repubblica e conclusione in piazza Mokarta. Durante il corteo e nella parte finale la “voce urlata ed adirata contro la violenza sulle donne” sarà accompagnata da coreografie a tema della Dance Works di Carla Favata. Sul palco di piazza Mokarta ubicato dinanzi alla statua-fontana del Consagr a esibizioni, riflessioni e monologhi ribadiranno il messaggio No al Femminicidio.

Interverranno il Vescovo mons. Angelo Giurdanella ed il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

Oltre il Silenzio Vite in Ascolto (24 novembre)

Venerdì 24 novembre alle ore 10.00 presso il teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, l’Associazione Demetra con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, nell’ambito della sua permanente campagna di sensibilizzazione e prevenzione presenta “Oltre il Silenzio Vite in ascolto”, con la collaborazione di associazioni del territorio e di Sorgenia, che per l’occasione – come sottolineato dall’assessore Teresa Diadema – presenterà i manifesti realizzati in collaborazione con il Comune che hanno l’obiettivo di diffondere la conoscenza del numero antiviolenza e stalking 1522.

Obiettivo dell’incontro è di favorire la realizzazione di un attivismo culturale e percorsi mirati all’uscita dalla violenza per le donne. Gli interventi saranno preceduti dai saluti del sindaco Salvatore Quinci e della presidente di Demetra Alba Di Giorgi.

Interverranno: Mons. Domenico Mogavero vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, Antonella Iovino dirigente psicologa Consultorio Familiare Mazara del Vallo, Vita Martinciglio avvocato Associazione Co.Tu.Le.Vi., Valeriano Giusti amministratore delegato società Vrg Wind. Modererà l’incontro Giusi Grimaudo.

Emergenza Femminicidio, una scia di sangue che non si ferma (25 novembre).

Sabato 25 novembre alle ore 10 al teatro Garibaldi, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Marsala e dalla Campisi Group si svolgerà l’incontro dal titolo “Emergenza Femminicidio, una scia di sangue che non si ferma”.

L’incontro moderato da Piero Campisi e accreditato quale evento formativo dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, dopo i saluti del sindaco Salvatore Quinci prevede i seguenti interventi:

Enzo Agate – Presidente della Sezione Penale delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani;

Vita Martinciglio – avvocato, già deputata e componente dello Sportello Antiviolenza Diana Co.Tu.Le.Vi di Mazara del Vallo;

Antonella Marascia – scrittrice, già segretario generale del Comune di Mazara del Vallo e della Città Metropolitana di Palermo;

Adele Pipitone – presidente del Comitato Pari Opportunità di Marsala;

Maria Lisma – psicologa, responsabile dell’Unità Operativa Asp 9 N.P.I.A. distretto di Mazara del Vallo;

Giuseppina Gilda Ferrantello – avvocato del foro di Marsala

Desiata una storia vera incisa nel vento (25 novembre)

Sabato 25 novembre alle ore 17 al teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, la Multiverso Edizioni presenterà il libro “Desiata, una storia vera incisa nel vento” di Antonella Marascia.

Il libro è tratto da una storia vera, un fatto di cronaca realmente accaduto a Mazara del Vallo nei primi del 900: un femminicidio!

Insieme all’autrice del testo interverranno lo scrittore e critico letterario Aldo Migliorisi, la cantautrice Gloriana Ripa e la psicologa Giusi Agueli, presidente dell’associazione Palma Vitae. Inquadrando il codice Qr della locandina allegata il book trailer.

CAMPOBELLO DI MAZARA

Sabato 25 novembre, alle ore 21, all’interno del cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello, sarà portato in scena lo spettacolo teatrale “Di tutte le donne di tutti i mondi” per la regia di Anna Gelsomino.

La rappresentazione è promossa con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione e vuole rappresentare un ulteriore momento di riflessione su un tema che, purtroppo, sta diventando una vera e propria emergenza sociale, a pochi giorni tra l’altro dalla tragica fine della povera Giulia Cecchettin.

Lo spettacolo, in particolare, vedrà l’intervento coreutico della ballerina Eleonora Rizzo e rappresenta un omaggio all’ artista Giuseppina Pasqualino di Marineo, in arte Pippa Bacca, morta tragicamente durante la performance itinerante “Spose in viaggio”, con cui si proponeva di attraversare, in autostop, 11 paesi teatro di conflitti armati, vestendo un abito da sposa, per promuovere la pace e la fiducia nel prossimo.

Il ticket d’ingresso è 10 euro. Per info e prenotazioni, contattare il seguente numero: 328 1529025.

ALCAMO

Per il 25 novembre la Consulta delle Pari Opportunità e Uguaglianza di Genere dedica uno spazio ai nomi e alla vita delle 106 donne che quest’anno sono venute a mancare perché vittime di violenza, di un amore malato che diventa possesso, una violenza che non lascia superstiti, né donne e uomini, famiglie, bambini e bambine perché nessuno è escluso.

Sabato 25 novembre 2023 alle 18.00 in piazza Ciullo ad Alcamo per lottare contro la violenza sulle donne ci saranno tre momenti particolari “Insieme illuminiamoci di rosso” una luce accesa sul Castello dei Conti di Modica, simbolo della città “per non dimenticare”, un progetto organizzato dalla rete delle Consulte Comunali dei territori di Trapani, Agrigento e Palermo; “Una scia di bellezza contro l’odio” con installazione di Fiori e nastri sulle panchine del Corso VI Aprile per commemorare la vita e “Vive In memoria”, presentazione del totem dedicato alle vittime di femminicidio e momento di riflessione alla presenza del sindaco, degli assessori e delle autorità.

I dati del Viminale dal 1° gennaio al 19 novembre 2023 registrano 295 omicidi, 106 vittime donne, di cui 87 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 55 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner; uccise alla vigilia di Natale, nel giorno della festa della donna l’8 marzo, in un giorno qualunque, tra le mura domestiche o per strada. Uccise perché alla ricerca della libertà da un rapporto violento e possessivo che nulla ha a che fare con l’amore.

La lotta contro il femminicidio richiede consapevolezza, educazione, prevenzione, supporto alle vittime e rafforzamento dell’impianto legislativo; i dati e le statistiche inquadrano la storia di un fenomeno che, radicato in una violenza di genere e sistemica, sembra inarrestabile.

Dichiara il sindaco Domenico Surdi: “alla luce dei dati attuali, diffondere la cultura della parità di genere e lottare contro la violenza sulle donne è diventato prioritario; ognuno, dalle istituzioni ai singoli cittadini, deve avere consapevolezza di ciò che accade intorno, la violenza può essere alla porta accanto, non possiamo permettere che atteggiamenti e comportamenti mascherati da sentimenti distorti possano sfociare in gesti violenti che distruggono intere famiglie e che incidono sul sentire della società in genere”.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Un incontro con gli studenti nell’aula consiliare, la discussione sulla violenza di genere vista dal punto di vista maschile, l’illuminazione di rosso del castello per “Facciamo Rete contro la violenza” con altri 10 Comuni: sono le attività previste dalle associazioni e dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Giovedì 23 novembre, alle ore 10,30, la conferenza dibattito “Non una di meno”, rivolta agli alunni delle scuole nell’aula consiliare di corso Mattarella, organizzata dall’Istituto Autonomo Comprensivo “Giovanni Pascoli-Luigi Pirandello”.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Fausto e del dirigente scolastico Salvatore Tinnirello, parleranno ai ragazzi la presidente dell’associazione Co.Tu.Le.Vi Aurora Ranno, la presidente dell’associazione Donna Ceteris Silvana Maniscalco e il vice dirigente del commissariato di Polizia di Stato di Castellammare del Golfo, Salvatore Biondo.

Il 25 novembre alle ore 17,30, nella sala conferenze dell’hotel Al Madarig, iniziativa di sensibilizzazione “rivolta al superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione promuovendo la cultura del Rispetto”

L’incontro, organizzato dalla Cif, Centro italiano femminile, dalla locale sezione della Lega navale e patrocinato dal Comune, prevede un dialogo con Augusto Cavadi, autore del libro “L’arte di essere maschi”.

Dopo l’introduzione della presidente del Cif di Castellammare del Golfo, Mariella Marraccino, la lettura dei nomi delle vittime di femminicidio di quest’anno. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Fausto l’intervento dell’assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità, Enza Ligotti e del presidente della sezione di Castellammare del Golfo della Lega navale, Giuseppe Stabile.

Nella serata del 25 novembre, inoltre, il castello a mare sarà illuminato di rosso nell’ambito dell’iniziativa “Facciamo Rete contro al violenza” che, con Castellammare del Golfo, coinvolge i Comuni di Alcamo, Erice, Trapani, Marsala, Salemi, Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Capaci, San Vito Lo Capo e Menfi, che illumineranno un loro monumento.

Le consulte per le Pari Opportunità dei Comuni aderenti a “Facciamo rete contro la violenza” a breve sigleranno un documento unitario che impegna “per un cambiamento culturale che porti alla parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne, superando gli stereotipi e i pregiudizi che, ancora oggi, fanno parte della nostra realtà che affonda le sue radici nella cultura patriarcale”.

SAN VITO LO CAPO

Anche quest’anno in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” San Vito Lo Capo scende in campo per dire NO alla violenza, sabato 25 Novembre dalle ore 16 in poi per una giornata piena di interventi e testimonianze.