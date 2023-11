Giornata della Psicologia, ad Alcamo si proietta il film “Nata per te”

Mercoledì 22 novembre, alle ore 20, si terrà, presso il Cinema Esperia, la proiezione del film “Nata per te” per affrontare la tematica della Giornata Nazionale della Psicologia del 2023 che pone l’attenzione sull’equità e giustizia sociale in tema di bisogni psicologici.

L’associazione Apre (assoc psicologi in rete) continua, quindi, il suo dialogo con la cittadinanza e con le realtà locali per mettere a disposizione la professione psicologica, affinché ci sia maggiore rispondenza tra i bisogni e le competenze dei professionisti presenti sul territorio.

Ed anche quest’anno, si conferma la collaborazione fra APRE, il cinema Esperia e l’associazione SettimArte perché la produzione cinematografica si presta a offrire spunti di riflessione e dibattito rimanendo fruibile ad un pubblico vario.

La trama di “Nata per te” è ispirata alla storia di Luca Trapanese, il primo uomo single a ottenere l’adozione di Alba, una bambina con la sindrome di Down; il film di Fabio Mollo, rimanda un messaggio di amore, determinazione, dedizione e speranza. La storia di Luca e Alba è una narrazione che ci ricorda che, a volte, il destino ci offre le sfide più grandi proprio quando meno ce le aspettiamo; una storia che permette di considerare la dinamica psicologica della formazione di legami affettivi e dell’attaccamento in contesti familiari non tradizionali.

Oggi sappiamo quanto i fattori di natura psicologica influiscono nello sviluppo dell’individuo, nella sua capacità di realizzarsi, di assumersi responsabilità, di proteggersi dai fattori negativi del contesto, pertanto la giornata della psicologia, quest’anno, si è concentrata sull’equità sociale. E’ vero che esistono programmi ed interventi, collettivi ed individuali, in grado di agire per prevenire e ridurre le situazioni negative, ma è vero anche che in Italia l’80% delle situazioni di disagio rimangono inascoltate e la metà di queste si trasforma in problemi sociali, comportamentali, dipendenze e malattie.

Per Info biglietti per il cine, mercoledì 22 alle 20.00: è possibile chiamare il numero 379 1076172 o rivolgersi al cinema Esperia per prenotare i biglietti al costo speciale di 4 euro.