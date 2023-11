Il Marsala ottiene un altro pareggio nel Campionato di Promozione

Termina con un altro pareggio a reti inviolate ma comunque incoraggiante per il Marsala Calcio, la partita contro il San Giorgio Piana, considerati gli ultimi eventi che hanno interessato la società azzurra non proprio brillanti.

Nell’ultimo periodo però, il Campionato di Promozione Girone A, ha consegnato agli uomini di Mister Brucculeri due pareggi e due vittorie sia in casa che in trasferta. Tanto da posizionarsi a 9 punti in classifica sempre in fascia bassa – e considerando i due punti di penalizzazione subiti – ma lontano dall’ultima posizione che attualmente è occupata dall’Iccarese a zero punti.