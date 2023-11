Week end di Sport per le squadre di Marsala e Petrosino. L’FC Marsala giocherà in casa al “Nino Lombardo Angotta”, probabilmente ancora una volta a porte chiuse, contro il San Giorgio Piana, domenica alle ore 14.30. Si tratta della 9ª giornata di Campionato Promozione Girone A. In prima categoria è derby tra la Primavera Marsala e l’Atletico. Si giocherà domani ore 14.30. Nel Calcio a 5 nuova importante sfida per il Marsala Futsal 2012 reduce da una bella vittoria contro lap prima in classifica Adrano.

Gli uomini di Mister Vincenzo Giacalone scenderanno in campo oggi, alle ore 16, contro l’Arcobaleno Ispica al Pala Tricomi di Rosolini. Nuova battaglia invece a Noci per la Puleo Il Giovinetto Petrosino, squadra di Pallamano che milita nel Campionato Nazionale di serie A Bronze. Dopo la splendida vittoria in casa contro Monteprandone, la Puleo è pronta per la lunga trasferta. Una partita contro una squadra mai incontrata, neopromossa dalla serie B e che sta dimostrando di potere giocare alla pari contro tutte le formazioni.

Importante ed ostica trasferta in provincia di Messina a Santa Teresa di Riva per la GesanCom Marsala Volley che affronterà sabato prossimo, nel match valido per la settima giornata di campionato, l’Amando Volley di Coach Prestipino in quello che promette essere un bivio per entrambe le formazioni che ambiscono ad abitare i piani alti della classifica di questo girone E della serie B1 di Volley femminile.