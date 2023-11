Bocce: l’Edera Marsala tra i primi otto club d’Italia e in finale di Coppa

Continua a sorprendere anche nella Coppa Italia per club, la marcia della Bocciofila Edera Marsala che a Roma, per le semifinali, ha vinto il girone, qualificandosi per la fase finale che si disputerà a Venezia il 2 e 3 dicembre prossimi.

“Il 2023 per l’Edera Marsala è stato un anno pieno di soddisfazioni perchè ci ha visto vincere tutti gli incontri fin qui disputati – afferma il tecnico Vincenzo Iannarino -, sia nel Campionato di B che nella semifinale di Coppa Italia. Credo che stiamo dimostrando di meritare l’appartenenza della nostra società tra le più importanti d’Italia. Infatti a Venezia andremo a confrontarci con società molto blasonate che annoverano tra i propri atleti, elementi che fanno parte della Nazionale e fra questi anche il Campione del Mondo Gianluca Formicone”.

Le otto società che si ritroveranno a Venezia per disputare la finale di Coppa sono: Giorgione 3 Villese (Treviso), Punto Inox Vigasio (Verona), Possaccio (Verbania), MP Filtri Caccialanza (Milano), Fusco Sport (Nola), S. Angelo Montegrillo (Perugia), San Cristoforo (Fano), Edera Marsala (Trapani).

I “nostri” quindi rappresenteranno l’intera Sicilia. Al tecnico Iannarino fa eco il Presidente della compagine lilybetana di bocce, Carlo Ferracane: “Siamo consapevoli che competere con queste società sarà molto arduo ma sicuramente possiamo affermare che abbiamo già scritto una pagina di storia per essere la prima società siciliana tra le otto big d’Italia”.