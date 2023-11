Il Trapani vince in Coppa, tris contro l’Akragas

Mercoledì di ritorno in campo per il Trapani di scena all’Esseneto, per i sedicesimi di Coppa Italia di serie D, contro l’Akragas. I granata hanno osservato un turno di riposo nell’ultimo turno di Campionato di serie D, al contrario dell’Akragas, che ha perso, tra le polemiche, contro la Nuova Igea Virtus.

La prima rete dei granata arriva al 9′ minuto. A sbloccare è stato il tiro da fuori area di Sbrissa. Al 16′ miracolo di Tartaro sul colpo di testa di Cipolla, in seguito al calcio d’angolo. Di Mauro poi in ribattuta sbaglia tutto. Al 21′ Trapani pericoloso con il tiro di Pipitone salvato sulla linea da Rechichi.

Nel secondo tempo il Trapani trova subito il raddoppio con la conclusione di Samake che si insacca a rete. Al 51′ prova a reagire l’Akragas, prima con un tiro da fuori deviato dall’ottimo ritorno di Sabatino e poi con un colpo di teta di Cipolla da calcio d’angolo. Pochi minuti dopo un brutto scontro tra Litteri e Bolcano che colpiscono un pallone rimediando una testata, i giocatori finiscono a terra e intervento immediatamente i sanitari a prestare le prime cure. Litteri non potrà continuare e verrà sostituito.

Al 90’+4′ nuovo gol di Sbrissa, abile nell’incursione in area avversaria. E’ 3 a 0 per il Trapani che si qualifica agli ottavi di Coppa Italia.

Il tabellino di gara

AKRAGAS (3-4-2-1): Sorrentino; Rechichi (89′ Sanseverino), Cipolla, Pantano; Di Stefano, Perez (72′ Baio), Mannina, Di Mauro; Scandurra (54′ Litteri), Marrale; Leuca (54′ Grillo, 62′ Trombino). A disp.: Busà, Buscemi, Bruno, Sinatra. All. Coppa.

TRAPANI (3-5-2): Tartaro; Bolcano, Sparandeo, Sabatino; Pipitone (93′ Aluisi), Palermo (65′ Calafiore), Sbrissa, Cangemi (76′ Crimi), Morleo; Gagliardi (85′ Marigosu), Samake (65′ Mascari). A disp.: Cipi, Redondi, Pino, Ba. All. Torrisi.

ARBITRO: Isoardi di Cuneo (Fiore-Quattrotto).

MARCATORI: 9′ e 94′ Sbrissa, 46′ Samake.

AMMONITI: Di Stefano, Sbrissa.