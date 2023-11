Messo in sicurezza Monte Bonifato ad Alcamo, dopo il crollo di un masso

Sono terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’area del Monte Bonifato interessata mercoledì scorso dal crollo di un masso che ha colpito una abitazione in via Salvatore Salamone.

“Grazie alla collaborazione tra la Protezione Civile Comunale i VVFF e la Squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei VVF di Trapani si è provveduto prontamente a individuare e frantumare i massi a rischio di ulteriore crollo, consentendo alle famiglie evacuate di rientrare nelle proprie abitazioni“, dichiara il sindaco Domenico Surdi che, assieme al comandante della Polizia Municipale Ignazio Bacile ringrazia “… i VVFF per l’intervento effettuato con professionalità ed in tempi rapidi. Proseguiremo con tutti gli ulteriori accertamenti necessari per prevenire il rischio di altri crolli con il coinvolgimento del Dipartimento Regionale di Protezione civile e le altre autorità competenti, un ulteriore ringraziamento al geologo Antonio Bambina per la sua attività di supporto al C.O.C.”.

Intanto, come si rileva dalla relazione del Dirigente Responsabile Comunale della Protezione Civile “… le attività di ispezione e verifica degli ulteriori blocchi lapidei presenti, su area già percorsa da incendi e con accentuata acclività, continuano per capire, nel più breve tempo possibile, quali siano le tipologie di intervento da effettuarsi a carico della proprietà e/o col concorso delle Autorità preposte alla tutela del territorio dal rischio idrogeologico, di concerto con gli organi tecnici e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, per quanto di rispettiva competenza, per la mitigazione del rischio da frane di crollo”.