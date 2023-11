Marsala, sopralluogo della Soprintendenza al “Sollima”: si attende la relazione dei tecnici

Toccherà ai tecnici della Soprintendenza di Trapani stilare una relazione dettagliata sulle condizioni del Teatro Comunale di Marsala, dopo i lavori dello scorso anno, che hanno parzialmente modificato i connotati del “Sollima”. Alla presenza degli assessori Ignazio Bilardello e Salvatore Agate, del presidente Enzo Sturiano, di alcuni consiglieri comunali e dell’architetto Stefano Pipitone, i tecnici della Soprintendenza hanno effettuato un rapporto fotografico per avere un’immagine quanto più possibile rappresentativa dello stato dei luoghi, riservandosi di relazionare alla soprintendente Girolama Fontana e al sindaco Massimo Grillo.

“In base a quanto leggeremo, faremo le nostre considerazioni”, afferma il primo cittadino, ribadendo che “gli aspetti gestionali non competono al sindaco” e che i tecnici comunali gli hanno assicurato che “il materiale utilizzato non altera i colori, dando solo una maggiore lucidità alle parti in legno che dovrebbe riassorbirsi nel tempo”. “I lavori – precisa l’assessore Agate – si sono svolti seguendo specifiche prescrizioni dei vigili del fuoco, alla luce delle nuove normative antincendio”. Di fatto, l’amministrazione sostiene che senza questo tipo di intervento, la riapertura al pubblico del Teatro non sarebbe stata autorizzata. “A questo punto – aggiunge ancora l’assessore Agate – vedremo cosa ci sarà scritto nella relazione e lavoreremo per trovare una soluzione che consenta di soddisfare un duplice obiettivo: la conservazione del luogo e il rispetto delle norme in materia di sicurezza”.

Fonti vicine alla Soprintendenza, tuttavia, fanno trapelare una certa preoccupazione per la patina che si trova sopra le superfici lignee e che in tanti hanno notato, entrando all’interno del Teatro in queste settimane. Con la consegna della relazione, verosimilmente tra una decina di giorni, sarà possibile avere un quadro più chiaro e completo sul futuro del “Sollima”.