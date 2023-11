Promozione: buon pareggio a Bagheria per l’FC Marsala

Torna a casa con un buon pareggio a reti inviolate, dalla difficile trasferta di Bagheria, il Marsala di Mister Totò Brucculeri. E’ il terzo risultato utile consecutivo che allunga la striscia positiva dei lilybetani dopo le due sconfitte casalinghe contro Alcamo e Gemini.

Un pareggio al cospetto di un’ottima squadra ben messa in campo che ha provato invano in alcuni frangenti a rendersi pericolosa e che ha difeso a denti stretti la propria area di rigore concedendo pochissimo ai lilybetani.

Il Marsala ha giocato in modo ordinato e cosciente dei propri mezzi, chiudendo la strada ad alcune occasioni dei padroni di casa e costruendo buone trame di gioco che però si sono infrante sul muro avversario. Una partita equilibrata il cui risultato divide la posta in palio muovendo la classifica alle due formazioni che tanto ancora hanno da chiedere a questo difficile torneo. Unica pecca della giornata, l’ammonizione a capitan Genesio che ne decreterà l’assenza nel prossimo impegno casalingo contro la capo classifica San Giorgio Piana. Per quel match dovrebbe esserci il rientro dell’infortunato Meo assente a Bagheria.

“E’ sempre un buon punto conquistato contro una forte formazione – dichiara il Presidente Giovanni Sardone – ma se vogliamo raggiungere determinati obiettivi dobbiamo imparare ad essere più cinici sotto rete. So che è un dilemma che accende tante discussioni, ma certe volte è meglio giocare male e portare i tre punti a casa, piuttosto che giocare bene e portarne uno o addirittura nessuno”.

Tabellino di gara

Bagheria – FC Marsala 0-0

Bagheria: Ferrara, Flamia, Fiorentino, Costa, Procida, Aneli, Gastone, Badami, Stassi, Minnone (28’ st Morana), Caracappa (10’ st Virzì). Allenatore: Angelo Tomasello.

FC Marsala: Barbera, Genesio, Damonte (38’ st Rallo C.), Rallo F., Jonathan,

Taormina, Mamone, Vetrano, Rustico (28’ st Pulizzi), Iannotti, Cejas. Allenatore: Totò Brucculeri.

Ammoniti: Flamia, Aneli, Minnone, Virzì (B); Genesio, Pulizzi, Damonte (M).

Arbitro: Sig. Fabrizio Ferlazzo di Palermo; Assistenti: Sig.ri Francesco Casisa e Christian Di Franco entrambi di Palermo.