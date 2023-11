Pallamano, la Puleo il Giovinetto Petrosino vince in casa

Non era sicuramente un risultato scontato, una partita molto sentita da entrambi i tecnici, Fiorino e Andrea Vultaggio, e un test importante nella valutazione della consistenza delle proprie squadre e delineare il percorso del campionato.

La squadra petrosilena si presenta al completo al cospetto del proprio pubblico, giunto numeroso, con Mike Bach sugli scudi, pronto a trascinare i propri compagni verso una vittoria, e così e’ stato.

I petrosileni partono forte piazzando il primo break ma subito il ritorno degli uomini di Vultaggio, che si presentano molto coriacei in attacco e ben organizzati in difesa, ma gli uomini di Fiorino davanti a proprio pubblico tengono duro mantenendo sempre due tre gol di vantaggio che riescono a portarsi dietro fino alla fine della prima frazione sul 15-12.

Nel secondo tempo ancora le due squadre si confrontano con capovolgimento di fronti ma sempre in equilibrio fino a 15 minuti dal termine, quando Leo Pantaleo e compagni piazzano un break importante di + 5 che di fatto chiude la partita, poi nonostante una serie di cambi, fino a dare spazio a tutta la panchina, i padroni di casa riescono ancora ad allargare il vantaggio fino al 31-23 con la netta vittoria della Puleo.

Una bellissima partita per il pubblico e una bella prestazione per gli uomini di Fiorino, che non hanno mai allentato la concentrazione fino al termine della gara.

Tutti hanno dato il loro contributo, dal capitano Federico Lo Cicero con 4 reti, pur dando spazio per buona parte della partita al giovanissimo Samuele Summa, impeccabile al suo esordio in serie A, ai fratelli Bach che hanno trascinato la squadra, a Leo Pantaleo miglior realizzatore del match, ma anche a Sergio Mistretta, sicuramente tra i migliori in campo, soprattutto in difesa, e a Giorgio Mannone che fa sempre la sua parte importante, a Giovanni Marino che sostituisce egregiamente l’ottimo Vinci, fino a Antonino Marino, al giovanissimo Tahar che al suo esordio piazza la sua rete; negli ultimi minuti hanno onorato il campo anche Andrei Asimionesei, Samuele Giacalone, Davide Guccione e Chirco.

Ora si pensa subito alla prossima lunghissima trasferta a Noci per bissare il primo successo a Petrosino.