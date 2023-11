Il Marsala Futsal 2012 vince contro la capolista

Una vittoria meritata sul campo del Palasport San Carlo quella conquistata a denti stretti dal Marsala Futsal 2012 contro la prima in classifica Città di Adrano, nella quinta giornata di Campionato di Serie B Calcio a 5 Girone H.

Il Marsala parte subito bene con i guizzi di Barcellona e Patti, quest’ultimo si fa anche parare la sfera con una mano da Longo, portiere dell’Adrano, in ottima forza. Squadre abbastanza simili tecnicamente e infatti le ripartenze premiano il gioco di entrambe. Diverse le occasioni nei primi minuti pure per gli ospiti grazie ai suoi tre elementi di maggior spicco, Finocchiaro, Nicolosi e Cosano.

“L’uomo match” è indubbiamente Jorge Tendero: lo spagnolo si fa trovare preparato più volte, sue le migliori intuizioni sotto porta, finalizza le migliori occasioni.

Ancora occhi puntati sulle ripartenze di Tendero anche nella ripresa che questa volta non perdona e grazie al fraseggio con Barcellona batte Longo al 1’ minuto portando gli azzurri di Mister Vincenzo Giacalone sull’1 a 0.

Un minuto dopo rischio per i padroni di casa con l’Adrano che fa di tutto per pareggiare i conti; troverà però un muro azzurro in difesa. Tendero, in forma smagliante, da questa fase della partita in poi sarà protagonista di un vero e proprio duello con il portiere adranite.

Il Marsala potrebbe ma non riesce a sfruttare la superiorità numerica dei due minuti per l’espulsione di Costanzo e mettere così in sicurezza il risultato. La seconda rete arriva al 19’ con un eurogoal di Tendero proprio quando l’Adrano stava adottando il power play: lo spagnolo recupera la sfera dalla propria area e lancia il pallone che si insacca a porta vuota. Il Marsala Futsal vince 2 a 0 e si porta a 7 punti in classifica insieme ad altre tre squadre.