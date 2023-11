Attore mazarese vittima di aggressione omofoba a Parigi. VIDEO

Vito Gennaro Giacalone, 42 anni di Mazara, attore e regista cinematografico indipendente, è stato vittima di un’aggressione omofoba in metropolitana a Parigi, città in cui vive da 12 anni.

GUARDA IL VIDEO:

Venerdì 10 novembre, intorno alle 23.30, prima all’interno della metro e poi alla fermata Stalingrado, presso il 19esimo arrondissement, nel percorrere le scale che lo portavano a casa, Vito è stato insultato da un ragazzo (trentenne) che gli ha sputato in faccia, lo ha strattonato e gli ha dato un violento colpo di testa, facendolo cadere a terra, sotto gli occhi di decine di persone.

Soccorso da una coppia di passanti, che hanno prontamente chiamato la polizia, Vito è stato trasportato in ambulanza nel vicino ospedale Lariboisièr, dove è stato sottoposto ad esami e accertamenti per tutta la notte gli è stato diagnosticato un trauma maxillo-facciale, oltre a varie contusioni, e gli è stato dato un punto di sutura.

“Purtroppo stiamo tornando indietro sul fronte della sicurezza. Nessuno di noi è ormai al sicuro, nemmeno in una città aperta, gay friendly e multietnica come Parigi, in cui ho scelto di vivere dodici anni fa”, commenta amaramente Vito, con il volto tumefatto e i segni della violenza subita.