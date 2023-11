A2 Basket Maschile, Trapani Shark batte Torino e si gode il primato in testa di A2

I granata trapanesi di coach Parente hanno battuto la Reale Mutua Torino nello scontro al vertice della nona giornata del Girone Verde di A2 di basket per 90-79 e rimangono in vetta a quota 16 in classifica.

I migliori in campo senza dubbio Horton e Mian. Una squadra che ha basato il proprio successo sulla difesa e su una grande intensità della prima parte.

Nel primo tempo in difesa i trapanesi mettono le basi sul +10 (16-6) che al 6’ costringe coach Ciani al timeout. Pepe con due triple consecutive rende minore il passivo per Torino che si ritrova al 10’ sotto 28-21. Il match si accende sul piano fisico nel secondo periodo, con le due formazioni che esauriscono il proprio bonus falli già al 14’. Mobio in zona difensiva sancisce la ‘no fly zone’ per i lunghi ospiti, mente Horton in attacco se la cava egregiamente. Mian e Rodriguez che non accennano a sporcare le rispettive medie da oltre il perimetro, Trapani a metà gara è sul +16 (57-41).

Dopo la sosta la Reale Mutua rientra in singola cifra di svantaggio grazie a due conclusioni da tre di Vencato e Thomas e al canestro su rimbalzo offensivo di Kennedy al 25’ (63-55). Sono le medie realizzative di Trapani (sin qui oltre il 65%) a sporcarsi, con diversi tiri costruiti passivamente.

L’ultimo periodo, apertosi sul 78-60, vede Trapani togliere troppo presto dalla ghiacciaia lo spumante, con capitan De Vico a caricarsi sulle spalle Torino con Pepe e Thomas ma la rimonta non arriva.