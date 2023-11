Niente Mannoia e Leo a Marsala. I chiarimenti di Handball Erice e comune

Non solo sport ma anche attività solidali e di aggregazione sociale. E’ la mission – come si legge in un comunicato ufficiale – dell’Handball Erice, che si pone come partner fattivo nella crescita e sviluppo del territorio trapanese.

Per questo motivo la società di Pallamano aveva proposto tre eventi importanti al Teatro Impero di Marsala con tanto di patrocinio del Comune e delibera pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale, che è subito saltata all’occhio principalmente per il concerto di Fiorella Mannoia che si sarebbe dovuto tenere il 10 febbraio 2024. Secondo evento quello del comico Andrea Perroni il 6 aprile prossimo e il terzo con l’attore e regista romano Edoardo Leo in previsione il 2 maggio 2024.

Alla notizia però di questi eventi, due management su tre, quello della Mannoia in Sicilia, ovvero la Puntoeacapo Concerti e quello dello spettacolo di Leo, hanno smentito categoricamente che i due artisti sarebbero venuti a Marsala per quelle date (e probabilmente per le successive).

Allora ci si chiede: com’è possibile che si sia verificato questo grosso equivoco?

Come si legge sempre nel comunicato dell’Handball, “... l’organizzazione di una rassegna di questo tenore richiede tempi e procedure che, talvolta, possono essere scompaginate da imprevedibili eventi esterni alla volontà sia degli organizzatori che degli artisti contatta” e che la stessa società ericina “… avendo saputo della loro impossibilità” si era messa subito “… al lavoro per individuare nuovi artisti da inserire in cartellone in modo tale da offrire, all’attento pubblico della provincia di Trapani, una rassegna artistica completa ed avvincente”.

Sempre l’Handball specifica che “… la proposta fatta pervenire al Comune di Marsala recitava in maniera bene evidente la dicitura “con riserva”, proprio per tutelare sia l’Ente Comune che il Teatro Impero e, ovviamente, gli artisti stessi”.

Nonostante però “la riserva”, il progetto è stato approvato dalla Giunta guidata da Massimo Grillo per la concessione del patrocinio gratuito ai tre eventi e con tanto di delibera, che si può visionare qui:

Ci sono però alcuni punti poco chiari nella vicenda. Anche con tutte le riserve del caso, è possibile presentare un progetto contenente tre nomi di cui la società già sapeva o avrebbe dovuto sapere che erano impossibilitati ad esserci da molto tempo? E diciamo da molto tempo perchè i management appunto già da tempo avevano detto di no ad altri organizzatori di eventi locali, sia per Mannoia che per Leo (fatto che ha pure generato altri malcontenti in Città). Edoardo Leo che peraltro il 24 gennaio 2024 sarà a Trapani e che difficilmente potrà essere pure a Marsala 4 mesi dopo.

Come si può presentare un progetto, lo ribadiamo, anche “con riserva”, senza avere dei contratti definitivi?

E’ possibile non pensare che un atto pubblico come una delibera contenente in particolare il concerto di Fiorella Mannoia che ha tanti fan, non salti all’occhio spesso vigile degli organi di stampa?

Sono tutte domande che avremmo voluto rivolgere soprattutto all’Handball Erice ma che al momento parla attraverso il comunicato stampa di cui abbiamo estratto qualche riga per spiegare la posizione della società sulla vicenda.

Abbiamo però approfondito e sentito la terza campana, quella del Comune di Marsala. L’assessore allo Spettacolo e Grandi Eventi Ignazio Bilardello ci ha detto che una volta ricevuto il progetto con i tre eventi e i tre nomi di fama nazionale “… non abbiamo fatto altro che accogliere favorevolmente la proposta e votare positivamente il patrocinio, gratuito ci tengo a sottolineare, agli spettacoli dell’Handball Erice. Lo abbiamo fatto anche con una certa tempestività, addirittura 4 mesi prima dal concerto della Mannoia di febbraio. Poi tramite una comunicazione e il comunicato stampa successivo, abbiamo saputo dall’Handball che avrebbero dovuto rivedere i nomi perchè alcuni non erano più disponibili. Certo, ci saremmo aspettati dalla società di pallamano una maggiore accortezza nell’organizzazione degli eventi“.

L’assessore però, preferisce chiudere la vicenda abbassando i toni, nonostante la non proprio bella figura fatta da tutta la macchina organizzativa. Alla nostra domanda “Assessore siete tenuti a richiedere anche i contratti degli artisti o basta solo la proposta del progetto?”, Bilardello ha risposto che gli uffici preposti non sono tenuti e che la semplice proposta di progetto presentata da una società sportiva basta e avanza.