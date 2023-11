Bocce: l’Edera Marsala a Roma per la semifinale di Coppa Italia

Dopo la brillante vittoria del Campionato Nazionale di serie B, l’Edera Marsala cara al Presidente Carlo Ferracane, ha acquisito il diritto di partecipare alle semifinali di Coppa Italia che si disputeranno a Roma, sabato e domenica, nell’impianto del Centro Tecnico Federale.

I partecipanti alla competizione sono: la società Arcos di Brescia, la San Cristoforo e la Cerbara, società in Provincia di Pesaro e Urbino, la Soleminis Termosolar di Cagliari, la Frezza di Napoli e l’Edera Marsala in rappresentanza della Provincia di Trapani e della Sicilia. Di queste sei, saranno solo due a partecipare alla fase finale di Coppa Italia che si disputerà a Venezia i primi del mese di dicembre.

“Sarà molto dura superare il turno – commenta il tecnico Vincenzo Iannarino – perchè andiamo ad affrontare squadre di alto profilo tecnico e con molta esperienza. Per l’Edera Marsala è già motivo di soddisfazione e di orgoglio la sola partecipazione ed essere la prima società siciliana a disputare questa manifestazione nazionale. Sono certo – continua il tecnico – che Capito Rizzo e soci scenderanno in campo con la giusta concentrazione e grinta che hanno saputo esprimere in tutte le loro prestazioni e che faranno di tutto per tagliare un altro importante traguardo”.