Archiviata la stagione della marsalese Star Cycling, si pensa già alla Coppa Sicilia

La stagione 2023 per Star Cycling Lab di Marsala, si è chiusa il 14 ottobre scorso. E domenica 5 novembre il team sponsorizzato da Zeen Bikes, brand svizzero, ha già avviato la stagione 2024 con la prima tappa di Coppa Sicilia CX, che si è disputata all’interno dell’Ippodromo della Favorita di Palermo.

La federazione ciclistica regionale ha dato il via al Campionato di quattro prove che si disputerà nelle province di Palermo, Ragusa, Siracusa e Messina. Il circuito di 3 km prevedeva diversi ostacoli artificiali e diversi tratti fangosi, che hanno messo a dura prova gli atleti. Per il team dei fratelli Stella erano presenti Pietro Bendici all’esordio nella categoria Agonisti, rallentato da una rovinosa caduta ma che non gli ha impedito di tagliare il traguardo a metà classifica; Enrico Bendici 3° Assoluto (1° di categoria), il veterano Felice La Grutta 2° classificato nella batteria Over 45 e il direttore sportivo Ninni Stella, giunto 5° al traguardo con addosso la maglia di campione regionale in carica vinta nel 2023.

“Sono molto soddisfatto della giornata – ha affermato Ninni Stella -. Pietro ha dimostrato il suo valore nella nuova categoria, Enrico e Felice mi hanno piacevolmente colpito, il primo per la prestazione e il carattere, l’altro per la costanza e la regolarità. Per quanto riguarda il mio piazzamento tutto come da programma, l’obiettivo è riconfermarsi ai campionati regionali del prossimo 7 gennaio, quindi prenderò le prime 3 tappe come allenamento, senza stress”.

Il team a pois, nell’anno solare, ha collezionato oltre 50 gare e più di 20 vittorie, aggiudicandosi le maglie di campione regionale strada e Cronometro, oltre la Coppa Sicilia strada e i campionati regionali Ciclocross.