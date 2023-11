Minaccia di gettarsi tra i binari a Mazara, fermato dai Carabinieri

Dopo il caso di un extracomunitario che è stato investito sui binari in Provincia di Trapani, qualche settimana fa, adesso un altro giovane straniero stava ponendo in essere un insano gesto nei pressi della strada ferrata del Comune di Mazara del Vallo.

In particolare nel passaggio a livello tra corso Diaz e via Castelvetrano, un tunisino in evidente stato di agitazione ha minacciato di buttarsi tra i binari non appena fosse passato il treno.

Solo l’intervento dei Carabinieri ha posto fine alla disperazione del ragazzo.