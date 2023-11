Il Mazara passa il turno di Coppa a Sciacca ai rigori

Il Mazara ottiene il pass per le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di mister Tedesco, battuta per 1-0 (ai tempi regolamentari) al Gurrera di Sciacca, trionfa ai rigori avanzando ancora nel torneo.

Primo tempo: Prima occasione per i neroverdi, una punizione di Concialdi da posizione defilata finisce sul fondo. Il Mazara risponde con un lancio in avanti di Gomes Nobre per Aggio, la difesa neroverde si rifugia in fallo laterale. Al 16’ cross di Iraci dalla destra, Barbieri anticipa Gulino in corner. Cinque minuti dopo, palla in avanti per Lentini, sponda per Priola il cui tiro è deviato in corner. Sul calcio d’angolo la palla finisce a Bari che però non riesce a inquadrare la porta. I ritmi restano bassi, i padroni di casa provano a cercare spazi ma i gialloblù non lasciano varchi. Dopo due minuti di recupero si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo: Doppio cambio in avvio di ripresa tra i padroni di casa. Al 49’ tentativo di Calderone su punizione, palla alta. Sempre su punizione ci provano prima Lentini e poi Iraci, in entrambi i casi bloccano rispettivamente Di Salvo e Giacalone. Al 63’, sponda di Iraci per Licciardello che ci prova, palla sul fondo. Dall’altro lato, Bari gestisce un pallone in avanti, poi Panzeri non riesce a concludere. Dieci minuti dopo cross di Concialdi dalla destra, Pirrello chiude in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo palla per Seckan, anticipato da Giacalone che blocca a terra. Il Mazara prova a colpire al 76’, sponda di Lentini e destro al volo di Panzeri, alto. All’84’, Sciacca in vantaggio: sugli sviluppi di un corner è Seckan che colpisce anticipando la difesa e mette in rete. Neroverdi che ci provano dalla distanza con Concialdi, palla sul fondo. Poco dopo Giacalone respinge una punizione di Di Mercurio, mente al 95’ un colpo di testa di Balistreri finisce di un soffio a lato. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio. Si va ai rigori.

RIGORI: Dal dischetto è decisivo l’ultimo tentativo, quello di Santangelo, che si infrange sul palo dopo la deviazione di Giacalone, che aveva già parato il rigore di Di Mercurio. Il Mazara festeggia così il passaggio del turno.

Il tabellino di gara

Sciacca: Di Salvo, Di Mercurio, Maniscalco (46’ Russo), Cinquemani, Fricano, Gulino (46’ Licciardello), King, Iraci (79’ Santangelo), Concialdi, Oyuela (76’ Camilleri), Seckan (87’ Balistreri). A disp.: Sabella, Niosi, Coco, Graci. All. Boncore.

Mazara: Giacalone, Marchese, Priola, Calderone (84’ Vellutato), Pirrello, Barbieri, Ricciulli, Bari, Lentini, Gomes Nobre, Aggio (60’ Panzeri). A disp.: Cassano, Veltri, Pica, Novara, Elamraoui, Koffi. All. Tedesco.

Arbitro: Carlo Maria Dolenti della sezione di Caltanissetta

Assistenti: Francesco Conti (Enna) e Pietro Fardella (Palermo)

Marcatori: 84’ Seckan

Ammoniti: Barbieri (M), Oyuela (S), Priola (M), Concialdi (S), Iraci (S), Recupero: pt 2’, st 6’.

Sequenza rigori: Ricciulli (M) gol, Concialdi (S) gol, Lentini (M) parato, Di Mercurio (S) parato, Panzeri (M) gol, Licciardello (S) gol, Barbieri (M) gol, Balistreri (S) gol, Vellutato (M) gol, Santangelo (S) palo.