Il marsalese Team Biondo fa bene a Salemi e al Mondiale Unificato di Massa

Riconoscimenti per il team del maestro Giuseppe Biondo. Il 22 ottobre a Salemi, alla tappa regionale di Kick boxing organizzata da Msp, hanno partecipato diverse scuole di arti marziali da tutta la Sicilia.

La città di Marsala ha visto protagonisti il Team Biondo con gli atleti Giulio Mistretta primo classificato in Kick Light, Gianvito Sciacca primo classificato in Kick light, Giovanni Calamia terzo in Light contact e Vito Cristian Sciacca secondo classificato nella Light contact.

Altro successo arriva dal Carrara Fiera di Massa, in Toscana, in cui si è svolto il Mondiale Unificato organizzato dalla WTKA durato 4 giorni dal 26 al 29 ottobre. Oltre mille gli atleti provenienti da tutto il mondo impegnati in varie discipline del karate. Il Team Biondo di kick boxing ha partecipato con Gianvito Sciacca portando a casa ben tre podi in tre discipline diverse. Il maestro Biondo è stato anche selezionato come arbitro dal responsabile arbitri Tommaso D’Adamo e da Gaspare Salvo.