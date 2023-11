Ristori per alluvionati, il Comune di Trapani incontrerà e guiderà i cittadini

Come già annunciato dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dall’assessore alla Protezione Civile Emanuele Barbara, iniziano gli incontri propedeutici per informare la cittadinanza sulle azioni da intraprendere per richiedere i ristori danni a seguito degli eventi alluvionali avvenuti nei mesi di settembre e ottobre 2022.

L’Amministrazione Comunale ritiene utile organizzare un confronto nella giornata di mercoledì 8 novembre, presso l’Aula Sodano di Palazzo D’Alì.

L’incontro sarà così articolato:

– Alle ore 9:30 sarà istituito il tavolo tecnico per esame dell’istruttoria prevista dalla Protezione Civile regionale, alla presenza degli uffici comunali e dei referenti del locale

Dipartimento di Protezione Civile regionale.

– Alle ore 11:00 sarà avviato il tavolo politico sindacale e di confronto sulle ulteriori azioni da intraprendere per l’aumento

della dotazione finanziaria regionale risarcitoria utile (che ammonta a 5.000.000,00 € per i danni subiti da ditte e cittadini nelle tre province di

Messina, Siracusa e Trapani).

L’ufficio comunale di Protezione Civile rimane disponibile ad ogni eventuale ed ulteriore chiarimento nei locali ubicati presso l’autoparco comunale di via Libica o telefonicamente al numero 0923/590711 dal lunedì al venerdì alle 8:30 alle 13:30 oltre ai pomeriggio di lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

La modulistica (disponibile sulla home Page del sito istituzionale del Comune di Trapani) andrà inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.trapani.it.

L’Amministrazione assicura che continuerà ad incalzare il Governo Regionale e i rappresentanti parlamentari all’ARS per l’aumento della dotazione finanziaria desinata ai contributi – ristori e supporterà la corretta istruttoria per i ristori anche a messo di incontri formativi con gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria.