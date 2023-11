A Mazara 9 denunce per furto di olive, rapine in casa e droga

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, negli ultimi giorni, 9 persone per diverse tipologie di reati commessi.

Nell’ambito della più ampia campagna di controlli all’attività olearia nella provincia, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo diversi soggetti intenti a raccogliere olive in terreni della zona. All’esito dell’attività, tra tutte le persone che regolarmente svolgevano la raccolta sono stati denunciati due maggiorenni e due minorenni per furto in quanto stavano asportando le olive da un terreno non di loro proprietà.

Durante i controlli eseguiti al rispetto del codice della strada oltre ad un soggetto straniero sorpreso alla guida dell’auto senza patente perché revocata sono stati denunciate due persone che ad esito di perquisizione sono stati trovati in possesso di coltelli di genere vietato, oltre a modiche quantità di crack ed eroina. Ad un posto di blocco i militari dell’Arma inoltre fermavano un 41enne, a bordo di un ciclomotore risultato oggetto di furto, denunciandolo per ricettazione .

Altro intervento dei Carabinieri su segnalazione di un cittadino ha portato alla denuncia di un tunisino, senza fissa dimora, colto in flagranza dopo che si era introdotto abusivamente all’interno del domicilio del richiedente.