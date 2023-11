La Festa del Borgo Livio Bassi: a Trapani evento il 10 novembre

È in programma per venerdì 10 novembre la prima Festa del Borgo Livio Bassi, nella frazione di Ummari, l’evento realizzato da Comune di Trapani e IACP Trapani con il contributo di enti, scuole e associazioni per valorizzare lo splendido borgo di Ummari attraverso iniziative di animazione, incontri ed attività per ragazzi e adulti.

Le attività inizieranno a partire dalle ore 10 con il Workshop: “Il borgo che verrà”, sugli interventi di recupero e riqualificazione di tre edifici all’interno del borgo rurale nell’ambito progetto di housing sociale finanziato da fondi PO FESR 2014/2020 per il potenziamento del patrimonio pubblico e il recupero di alloggi sociali e servizi destinati alla collettività.

A seguire “Spazio ai giovani!” con le attività proposte dai docenti e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Eugenio Pertini”.

Stand, attività artigianali e ricreative saranno invece realizzate in collaborazione con: AISM Trapani, Cooperativa Sociale Badia Grande, Motoclub Dragon Star – Ummari.

L’animazione e la clown terapia sarà curata dall’associazione “Teniamoci per Mano” – Distretto di Trapani.